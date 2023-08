Smartphones immer energieeffizienter

Bei modernen Smartphones fast keine Folgen

Aber: Ladegerät nicht in der Steckdose lassen

Ist der Akku deines Smartphones gefühlt dauernd leer? Je nachdem, welche Funktionen eingeschaltet sind, verbrauchen Smartphones bei der Nutzung in der Tat viel Strom. Daher hängen in vielen Haushalten täglich die Smartphones an der Steckdose. Smartphones sind demnach wahre Stromfresser - oder nicht?

Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Aufladen des Smartphones

Smartphones werden immer energieeffizienter. Für einen einstündigen Ladevorgang benötigst du durchschnittlich gerade einmal 10 Wattstunden (Wh), also 0,01 Kilowattstunden (kWh). Der durchschnittliche Strompreis pro kWh liegt laut BDEW-Strompreisanalyse aktuell bei 46,91 Cent. Aus diesen beiden Werten (durchschnittliche Akkukapazität in kWh und durchschnittlicher Strompreis) kannst du grob die täglichen und jährlichen Kosten für die Aufladung ermitteln. Kosten pro Aufladung: 0,01 kWh x 46,91 Cent = 0,4694 Cent. Für eine Aufladung bezahlst du demnach weniger als 1 Cent.

Kosten pro Jahr: Hochgerechnet fallen für das tägliche Aufladen des Smartphones rund drei bis vier Kilowattstunden im Jahr an, denn: 0,01 kWh x 365 Tage = 3,65 kWh. Um zu berechnen, welche Kosten das Laden im Jahr verursacht, rechnest du 3,65 kWh x 46,91 Cent = 171,22 Cent = 1,70 Euro.

Das Laden des Smartphones schlägt somit je nach aktuellem Strompreis jährlich mit etwa 1,50 Euro bis 2 Euro bei der Stromrechnung zu Buche. Eine Durchschnittsfamilie mit vier Personen, bei der jeder ein eigenes Smartphone besitzt, zahlt demnach rund 6 bis 8 Euro pro Jahr für das Aufladen der Mobilgeräte. Wichtig: Hierbei handelt es sich um Durchschnittswerte. Der exakte Verbrauch hängt neben der Ladehäufigkeit und dem konkreten Strompreis auch vom Smartphone-Modell und dessen Akku-Größe ab. Außerdem sollte für ein möglichst genaues Ergebnis noch der sogenannte Wirkungsgrad in die Rechnung einbezogen werden.

So berechnest du deinen persönlichen Stromverbrauch

Falls du deinen persönlichen Stromverbrauch und die durch das Aufladen deines Smartphones anfallenden Kosten exakter ermitteln möchtest, ist die Rechnung komplizierter. Hierzu benötigst du drei Werte:

den aktuellen Strompreis deines Anbieters die konkrete Akkukapazität deines Smartphones den sogenannten Wirkungsgrad.

Den aktuellen Strompreis kannst du deinen Vertragsdaten entnehmen. Die Akkukapazität findest du bei vielen Modellen auf dem jeweiligen Ladegerät (unter "Output") oder in der Betriebsanleitung. Sie kann auf unterschiedliche Weise angegeben sein:

in Watt : Manchmal ist die Kapazität des Akkus direkt in Watt angegeben (Beispiel: 10 Wh). Verfügt dein Akku über eine Leistung von 10 Wh, verrichtet er umgerechnet in einer Stunde Dauerbetrieb eine elektrische Arbeit von 0,01 kWh. Verfügt dein Akku über eine Leistung von 20 Wh, schafft er in einer Stunde 0,02 kWh et cetera.

: Manchmal ist die Kapazität des Akkus direkt in Watt angegeben (Beispiel: 10 Wh). Verfügt dein Akku über eine Leistung von 10 Wh, verrichtet er umgerechnet in einer Stunde Dauerbetrieb eine elektrische Arbeit von 0,01 kWh. Verfügt dein Akku über eine Leistung von 20 Wh, schafft er in einer Stunde 0,02 kWh et cetera. in Volt und Ampere : Oft ist die Leistung auch in Volt und Ampere beziffert (Beispiel: 5 Volt und 2 Ampere). In diesem Fall musst du Volt und Ampere miteinander multiplizieren, um die Wattzahl zu ermitteln (5 Volt x 2 Ampere = 10 Voltampere = 10 Wh = 0,01 kWh).

: Oft ist die Leistung auch in Volt und Ampere beziffert (Beispiel: 5 Volt und 2 Ampere). In diesem Fall musst du Volt und Ampere miteinander multiplizieren, um die Wattzahl zu ermitteln (5 Volt x 2 Ampere = 10 Voltampere = 10 Wh = 0,01 kWh). in Milliamperestunden: Ist die Kapazität deines Smartphone-Akkus in Milliamperestunden (mAh) angegeben, musst du den Wert mit 0,00385 multiplizieren, um die Milliamperestunden in Wattstunden umzurechnen. Ein Smartphone mit einer Akkukapazität von 3.000 mAh liefert beispielsweise 11,55 Wh Energie (3.000 mAh x 0,00385), also in einer Stunde rund 0,01 kWh. Alternativ kannst du für die Umrechnung von Milliamperestunden in Wattstunden auch folgende Formel verwenden: (mAh x V)/1000 = Wh. Ein Smartphone-Akku, der über 3,7 V und 3.000 mAh verfügt, liefert somit (3.000 x 3,7)/1000 = 11,1 Wh = 0,01 kWh.

Wenn du deine Akkukapazität in Wattstunden und den aktuellen Strompreis kennst, kannst du den Verbrauch pro Ladung und pro Jahr ermitteln.

Stromverbrauch und Kosten berechnen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Schritt: Verbrauch und Kosten pro Ladung berechnen

Um den Verbrauch für eine Aufladung zu berechnen, multiplizierst du die Leistung deines Akkus in Wattstunden (in unserem Beispiel 10 Wh) mit der Zahl der Stunden, in denen du dein Smartphone täglich auflädst. Auf diese Weise berechnest du, wie viel Strom dein Smartphone in dieser Zeit zieht. Hängt dein Smartphone beispielsweise täglich zwei Stunden am Strom, rechnest du:

10 Wh x 2 Stunden = 20 Wh = 0,02 kWh.

Pro Aufladung benötigt dein Smartphone somit 0,02 kWh Strom. Nun kannst du die Kosten pro Aufladung berechnen. Wir nutzen für die Beispielrechnung den aktuellen Durchschnittspreis von 46,91 Cent pro kWh. Diesen kannst du durch deinen konkreten Strompreis ersetzen. Die Rechnung in unserem Beispiel lautet:

46,91 Cent pro kWh x 0,02 kWh = 0,94 Cent = 0,01 Euro pro Ladung

Bei einem angenommenen Strompreis von 46,91 Cent pro kWh kostet eine Aufladung somit rund 1 Cent.

2. Schritt: Jahresverbrauch berechnen

Um deinen Jahresverbrauch zu berechnen, multiplizierst du die 0,02 kWh mit 365 Tagen (0,02 kWh x 365). Daraus ergibt sich ein Stromverbrauch von 7,3 kWh. Diese 7,3 kWh multiplizierst du wiederum mit deinem aktuellen Stromtarif. Zahlst du wie in unserem Beispiel 46,91 Cent pro kWh und verbrauchst 7,3 kWh jährlich, betragen deine Ausgaben für das Aufladen deines Smartphones pro Jahr:

46,91 Cent x 7,3 kWh = 342,443 Cent = rund 3,42 Euro.

3. Schritt: Wirkungsgrad berücksichtigen

Um die Kosten noch exakter zu ermitteln, musst du zusätzlich den Wirkungsgrad berücksichtigen. Der Wirkungsgrad gibt an, wie viel Prozent der Leistung, die aus der Steckdose entnommen werden, tatsächlich in den Smartphone-Akku gelangen. Im Schnitt kann von einem Wirkungsgrad von etwa 70 bis 80 Prozent ausgegangen werden. Der Rest geht beim Laden beispielsweise durch Wärmeentwicklung verloren. Es werden also für jedes Watt aus der Steckdose nur etwa 70 bis 80 Prozent in den Akku gespeichert. Das bedeutet: Um 1 Watt in den Akku zu bekommen, zieht das Smartphone etwa 1,25 Watt aus der Steckdose. Das Laden wird durch den "Ladeverlust" somit rund 1,25-mal teurer, also rechnest du:

3,42 Euro x 1,25 = rund 4,28 Euro.

In unserem Beispiel kostet sich das tägliche Aufladen demnach etwas über 4 Euro pro Jahr.

Zusammenfassung: So lauten die Formeln zum Berechnen des Stromverbrauchs und der Kosten

Unsere Zahlenbeispiele verwirren dich? Dann haben wir hier noch einmal die konkreten Formeln zum Errechnen der einmaligen und jährlichen Kosten für dich zusammengefasst:

Strompreis x Akkukapazität x Wirkungsgrad = Kosten für eine Smartphone-Aufladung

Strompreis x Akkukapazität x 365 Tage x Wirkungsgrad = jährliche Gesamtkosten für die Smartphone-Aufladungen.

Setze einfach die in deinem Fall zutreffenden Werte ein und schon ermittelst du deinen ganz persönlichen Verbrauch.

Achtung: Ladegerät kann zum Stromfresser werden

Das Aufladen des Smartphones verbraucht nicht viel Energie. Dennoch kann das Smartphone zum Stromfresser werden. Nämlich dann, wenn du das Ladegerät nach dem Ladevorgang dauerhaft in der Steckdose lässt. Auch wenn das Smartphone nicht am Netzteil hängt, zieht das Ladegerät unbemerkt Strom. Der "Stromfresser-Effekt" ähnelt dem von Geräten im Stand-by-Modus.

Zwar sind die Maximalwerte für die Leistungsaufnahme von Netzteilen, die in der Steckdose stecken, aber nicht mit einem Handy verbunden sind, in der EU in der Verordnung 2019/1782 geregelt. Allerdings gibt es zahlreiche ältere Modelle, bei denen der Stromverbrauch variiert. Hier lauern somit versteckte Kosten. Denn ältere Smartphone-Modelle haben einen deutlich höheren Leerlauf-Verbrauch als neuere. Durch ein permanent angeschlossenes, älteres Ladegerät können bis zu 40 kWh pro Jahr zusammenkommen. Das macht bei einem durchschnittlichen Strompreis von 46,91 Cent pro kWh fast 19 Euro jährliche Mehrkosten. Du solltest das Ladegerät daher nach dem Ladevorgang von der Steckdose entfernen - vor allem, wenn es sich um ein älteres Smartphone-Modell handelt.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / mhoppsy