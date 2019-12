Samsung-Smartphones vor dem Aus: Diese Galaxy-Handys erhalten keine Updates mehr

Der Hersteller Samsung mustert mehrere seiner Galaxy-Modelle aus. Die Produkte werden künftig keine Sicherheitsupdates mehr erhalten, wie futurezone.de berichtet. Andere Galaxy-Geräte sollen die nötigen Updates nur noch vierteljährlich erhalten.

Keine Updates mehr: Diese Samsung-Geräte werden ausgemustert

Die Aktualisierungen der Betriebssysteme sind bei Android im Gegensatz zu Apple noch vom Hersteller abhängig. Sie werden in unregelmäßigen Abständen an die Kunden ausgeliefert. Einige dieser Geräte werden vom Hersteller, in diesem Fall Samsung, aber nun komplett ausgemustert und erhalten keine Updates mehr.