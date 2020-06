PlayStation Plus: 1 Jahr für nur 41,99 Euro statt 59,99 Euro - heute letzte Chance

Games-Liebhaber aufgepasst: Die PlayStation Plus-Mitgliedschaft* gibt es aktuell für gerade einmal 41,99 Euro für 12 Monate! Das heißt, Sie sparen ganze 18 Euro im Vergleich zum Normalpreis (59,99 Euro). Das Super-Schnäppchen ist im Rahmen der Sony Days of Play zu haben, die allerdings nur noch bis heute, den 08. Juni 2020 laufen.

Neben exklusiven Rabatten und Aktionen werden Monat für Monat zwei neue Spiele enthüllt, die alle PlayStation Plus-Mitglieder gratis spielen. Es ist also für die monatliche Games-Überraschung gesorgt, so dass es auch sicherlich nicht langweilig wird.

Alle Vorteile des PlayStation Plus-Pakets:

zwei Spiele pro Monat gratis, also insgesamt 24 Spiele in einem Jahr

jeden Monat exklusive Rabatte im PlayStation Store

ausgewählte Spiele gratis

im Handumdrehen heruntergeladen: Download-Link wird an Ihre Email-Adresse geschickt und Sie folgen einfach den Anweisungen

einfache Möglichkeit zum Online-Multiplayer-Spiel

100 GB Cloud-Speicher zum Speichern von Spielständen

Updates direkt an Ihre Email-Adresse

Das sind die Gratis-Spiele im Juni

Im Juni erwarten alle PlayStation Plus-Mitglieder die Spiele "Call of Duty: WW2" und "Star Wars: Battlefront 2". Der große Vorteil für alle Mitglieder: sie können diese Spiele immer ein paar Tage früher downloaden - in diesem Fall schon seit 26. Mai 2020.

Fazit: ein absolutes Schnäppchen für alle Games-Liebhaber und diejenigen, die es werden wollen. Mit 41,99 Euro für ein gesamtes Jahr bekommen Sie jede Menge exklusive Angebote und hochwertige Gratis-Spiele. Allerdings müssen Sie schnell sein: das Angebot gilt nur noch heute!

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.