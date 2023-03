Canyon, die führende Marke für Handy- und PC-Zubehör mit einer 20-jährigen Geschichte, baut ihre Präsenz auf dem deutschen Markt aus. Mit einem Portfolio von mehr als 250 Produkten bietet die Marke A-Qualität zum B-Preis und ist damit für Fans der urbanen Kultur und für alle, die innovativ sein wollen, zugänglich.

Canyon motiviert seine Kunden, sie selbst zu sein, unabhängig von Körperform, Hautfarbe oder Geschlecht, und diese Welt zum Besseren zu verändern - ihre Kreativität, ihre Geschichte, ihr ökologisches Verantwortungsbewusstsein, ihre Toleranz, ihre Menschlichkeit, ihre Bereitschaft zu helfen und zu teilen, ihr vernünftiger Konsum - sind sehr wertvolle Beiträge zu dieser Welt.

Canyon - Qualitativ hochwertige Produkte zum erschwinglichen Preis

Im Rahmen seiner Expansionsstrategie wird sich Canyon auf Partnerschaften mit lokalen und internationalen Einkaufsgruppen sowie auf eine starke Präsenz auf E-Commerce-Plattformen, einschließlich Amazon, konzentrieren.

Die Produktlinie Canyon Accessories umfasst eine breite Palette an Zubehör für mobile Geräte und PCs sowie tragbare Geräte wie Smartwatches und Fitness-Tracker. Das Engagement der Marke für qualitativ hochwertige Produkte zu einem erschwinglichen Preis hat bereits positives Feedback von Kunden in mehr als 30 Ländern erhalten. Darüber hinaus legt die Marke einen starken Fokus auf die Umweltverantwortung, indem sie für fast alle Verpackungen recycelbare Materialien verwendet und einen "grünen" Ansatz in der Kommunikation fördert.

Konzentration auf schlüsselfertige Lösungen und Online-Präsenz

Ziel von Canyon ist es, den Partnern nicht eine Reihe von Produkten zu liefern, sondern eine schlüsselfertige Lösung für Bedürfnisse, die der Partner vielleicht noch gar nicht formuliert hat. Zu diesem Zweck wurde ein Markenteam eingerichtet, das in der Lage ist, verschiedene Trends zu erfassen und zu gestalten sowie das Produktportfolio auszuwählen, das für die Umsetzung einer langfristigen Kooperationsstrategie erforderlich ist. Um seine Präsenz auf dem deutschen Markt weiter zu stärken, wird Canyon ein CPFR-Modell (Gemeinsame Planung, Prognose und Auffüllung der Bestände) für die Zusammenarbeit mit Partnern einführen. Dieses Modell wird es der Marke ermöglichen, die Bedarfsplanung zu verbessern, die Vorhersagegenauigkeit zu erhöhen und die Lagerkosten zu senken.

Die Entscheidung von Canyon, sich auf die Online-Präsenz zu konzentrieren, steht im Einklang mit den aktuellen Markttrends. Laut einem aktuellen Bericht des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel (bevh) ist der Online-Umsatz in Deutschland um 23,1 % in 2021 gestiegen und einen Gesamtbetrag von 88,8 Milliarden Euro erreicht. Es wird erwartet, dass sich dieses Wachstum in den nächsten Jahren fortsetzen wird, da die Nachfrage der Verbraucher nach Bequemlichkeit, Vielfalt und wettbewerbsfähigen Preisen steigt.

Breites Produktsortiment - Smartwatches, Audio und Gaming-Lösungen

Canyon setzt sich auch für die Entwicklung neuer und kundenspezifischer Produkte ein, um die sich wandelnden Bedürfnisse des modernen Verbrauchers zu erfüllen. Die Marke wird sich weiterhin auf die Entwicklung von Kategorien wie Smartwatches, BT-Audio, kabellose Ladegeräte, Autozubehör und Gaming-Lösungen unter der Submarke Canyon Gaming konzentrieren.

Im Jahr 2023 wird Canyon neun neue TWS-Modelle, sechs neue BT-Lautsprecher, fünf neue kabellose Ladegeräte und acht neue Smartwatches repräsentieren, von denen einige in Zusammenarbeit mit globalen Industriedesignern entworfen werden. Die Marke erweitert außerdem aktiv ihr Gaming-Sortiment und plant die Veröffentlichung von fünf Headset-Modellen, 15 Mausmodellen und fünf Tastaturmodellen.

Ambitionierte Ziele auf dem deutschen Markt

"Wir sind bestrebt, an der Spitze der Trends in der Unterhaltungselektronik zu bleiben und glauben, dass unser Fokus auf Qualität, Erschwinglichkeit und Umweltverantwortung auch weiterhin bei den Verbrauchern in Deutschland Anklang finden wird", kommentiert Maksym Nabok, Chief Business Development Officer von Canyon. "Wir werden unsere Präsenz auf dem deutschen Markt weiter ausbauen und hoffen auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden, um ihnen die Produkte zu bieten, die sie benötigen, um in der sich schnell verändernden heutigen digitalen Welt erfolgreich zu sein.

Die Förderung von Canyon auf dem deutschen Markt ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Ausweitung der Markenpräsenz in den wichtigsten Märkten der Welt. Mit seinem Engagement für Qualität, Erschwinglichkeit und Umweltverantwortung ist Canyon gut positioniert, um die Bedürfnisse der modernen Verbraucher zu erfüllen und eine neue Generation von Innovation und Kreativität zu inspirieren.