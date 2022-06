Die Spritpreise in Deutschland schießen in die Höhe. Ein deutsches Startup bringt die Lösung: Mit dem eROCKIT tüfteln die Visionäre um Andreas Zurwehme und Markus Leder am E-Bike 2.0 - dem "einzigartigen pedalgesteuerten Elektromotorrad" mit dem Namen eROCKIT. Einer Mischung aus Fahrrad und Motorrad. Das Unternehmen aus Hennigsdorf/Brandenburg schreibt dazu auf seiner Website : "Das eROCKIT bedient sich intuitiv & simpel wie ein Fahrrad, besitzt dabei jedoch die Beschleunigung eines Motorrades. Geprüft und zugelassen für die Straße durch die DEKRA".

Nun steht das eROCKIT in den Startlöchern, um den Mobilitätsmarkt aufzumischen. Ein Blick auf die technischen Daten offenbart das enorme Potential: Das eROCKIT beschleunigt auf über 90 km/h und ist damit eine echte Alternative für Pendler und Ausflügler. Die Human Hybrid Technologie gilt als innovatives und einzigartiges Antriebssystem. Der entscheidende Vorteil in diesen Zeiten: Du betankst das eROCKIT für nur 2,50 Euro pro Füllung, die Reichweite ist mit 120 km sehr ordentlich. Investmentfreudige Zweiradfans und Anhänger der E-Mobilität haben nun die Möglichkeit, Anteile an dem Unternehmen zu erwerben (Funding bis 31.08.2022)* und so Teil der E-Bike-Revolution zu werden.

Nachhaltiges Investment: E-Bike 2.0 als umweltbewusste Alternative

PS-Fans sprechen von dem ultimativen Upgrade eines Fahrrads, von der Industrie kommt viel Anerkennung für den innovativen Pedalantrieb und den 16 kW starken Elektromotor. Der Clou: Das eROCKIT verstärkt die eigene Muskelkraft auf das 50-Fache. Auf Top-Speed innerhalb weniger Sekunden, so wie du es vom Motorrad kennst. Die Bedienung ist dabei intuitiv und eingängig wie beim einem Fahrrad. In puncto Fahrverhalten, Agilität und Sicherheit lässt das eROCKIT keine Wünsche offen.

eROCKIT-Entwickler Markus Leder - ausgestattet mit 30 Jahren Erfahrung in der Automobilindustrie - sieht in dem Zweirad den Gamechanger, der die Verkehrsprobleme rund um den Globus lösen kann. Richard Gaul - Aufsichtsrat von eROCKIT - spricht vom fehlenden Puzzlestück auf der mittleren Entfernung und im urbanen Raum.

E-Bike von eROCKIT: Vorteile & Crowdfunding

Auf erockit.de kannst du dir das begehrte Bike reservieren oder eine Probefahrt vereinbaren - schon bald "brettern" die ersten eROCKITs über den Rennsteig, durchs Fichtelgebirge oder die Fränkische Schweiz. Ingenieurskunst "Made in Germany", diese Merkmale machen das eROCKIT zu einer spannenden Alternative für umweltgerechte und günstige Mobilität:

innovatives, einzigartiges Antriebssystem dank Human Hybrid® Technologie

50-fache Verstärkung der Muskelkraft

intuitive und einfache Bedienung

Fahrspaß pur mit Reichweiten von über 120 Kilometern

nie dagewesene Beschleunigung für ein E-Bike auf über 90 km/h

hochwertige Materialien - bspw. Aluminium, Carbon oder Qualitätsakkus

sportliche und gesundheitsfördernde Alternative zum Auto

starkes Preis-Leistungs-Verhältnis - eROCKIT zählt zu den preiswertesten E-Motorrädern aus Deutschland (Verkaufspreis von 11.850 Euro)

Alternative zu hohen Spritpreisen - "Tankfüllung" für 2,50 Euro

niedrige Unterhaltskosten: Kfz-steuerbefreit, günstige Versicherung und wartungsarm

prämiertes Design

Im Rahmen des Crowdfundings hast du Möglichkeit, bereits ab 1.000 Euro in das eROCKIT zu investieren (verlängert bis 31.08.2022). Es sind bereits zahlreiche prominente Aktionäre mit an Bord.

E-Mobilität boomt - raus aus der fossilen Abhängigkeit

Gründer Andreas Zurwehme bringt es auf den Punkt: Das eROCKIT stehe nicht nur für ein einzigartiges Fahrerlebnis. Ferner machen sich PS-Fans "unabhängig von Spritpreisen und sind günstig, umweltgerecht und emissionsfrei unterwegs". In Kombination mit einer eigenen Solaranlage sei das Sparpotential noch höher. "Das Gelingen der Energiewende hängt eng mit der Mobilitätswende zusammen", so Zurwehme. Das eROCKIT sei ein Teil davon und ein Schlüssel, um sich vom Verbrenner zu lösen und von Abhängigkeiten zu befreien.

Das Marktpotential ist enorm: So prognostiziert Statista für 2023 ein globalen Absatz von 40 Millionen E-Bikes - Anleger investieren also in einen Boom-Markt. Neugierig geworden? Auf der Website von eROCKIT* erfährst du alles rund um Produkt, Unternehmen, Markt und Investment. In unserer Galerie kannst du dich von der Coolness und dem prämierten Design des eROCKITs überzeugen: