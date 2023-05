Die Fachmesse für Elektro- und Energietechnik "eltec" stellt für das süddeutsche Elektrohandwerk den Branchentreffpunkt Nummer eins in Bayern dar. Nach Corona-bedingter Pause findet die Messe dieses Jahr erstmals seit 2019 wieder statt. Vom 23. bis 25. Mai trifft sich die E-Fachwelt aus Handwerk, Industrie und Großhandel in der Messe Nürnberg um Produktneuheiten und innovative Lösungen vorzustellen, sich über neue Perspektiven auszutauschen, sich gegenseitig zu vernetzen und den Wissenstransfer in der Branche voranzutreiben.

eltec 2023 in Nürnberg - Zukunftsthemen der Elektrobranche im Fokus

Rund 200 Aussteller präsentieren sich zur eltec in den Hallen 9 und 10 der Messe Nürnberg. Alle Bereiche des Elektrohandwerks sind vertreten, die großen Angebotsbereiche sind vor allem Elektroinstallationstechnik, Gebäude und Energie. Im Fokus der Messe stehen Zukunftsthemen wie regenerative Energien, Wärmepumpen, Stromspeicher und Elektromobilität. Aussteller und Besuchende kommen hier in engen Austausch und können in persönlichen Gesprächen zukunftsorientierte Lösungen weiter vorantreiben. Für den Landesinnungsverband des Bayerischen Elektrohandwerks (LIV) ist 2023 außerdem ein ganz besonders Jahr: Sein 100-jähriges Jubiläum wird im Rahmen der eltec mit den Mitgliedsbetrieben und Gästen gebührend gefeiert.

Die Fachmesse richtet sich dabei an Architekten und Ingenieure, Experten aus dem Elektrogroßhandel, Produktionsleiter und -planer, Servicetechniker, Instandhalter, Fachplaner, Fachinstallateure, Verantwortliche aus Kommunen und der Wohnungsbauwirtschaft, Vertreter aus der Energiewirtschaft, Energieberater und Betriebsleiter. Unter den Ausstellern sind beispielsweise ABB, Dehn, Doepke, Fronius, Hager, Homeway, Jean Müller, Jokari, Siemens, Trilux und Vaillant zu finden (hier geht's zum Ausstellerverzeichnis).

Rahmenprogramm: Praxis-Parcours, Fachseminare und Vorträge

Auf der eltec ist ein vielfältiges Programm an Vorträgen, Workshops und Schulungen geboten. Das TechnoCamp ist ein Praxis-Parcours für Auszubildende und bereitet auf den Berufseinstieg vor. Praktische Aufgaben wie die Installation von gas- und wasserdichten Gebäudeeinführungen, das Verdrahten einer Technikzentrale oder die Fehlersuche bei RGBW LED Strips können hier von den Teilnehmenden direkt erprobt werden. Außerdem ist die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) mit verschiedenen Sicherheitsseminaren vertreten. Bei erfolgreicher Teilnahme winken Urkunden, Zertifikate und Gewinnspielpreise. Alles Weitere zum TechnoCamp erfährst du im Info-Flyer.

Nachmittags finden auf der TechnoCamp-Bühne verschiedene Vorträge zum Beispiel zu den Themen Smart Home und Bestandsschutz in der Elektrotechnik statt. Das Forum "Fachdialog" der Fachzeitschrift "de - das Elektrohandwerk" stellt Branchenthemen rund um die Energie- und Elektrotechnik vor. Gleichzeitig wird Raum für Wissenstransfer und einen persönlichen Austausch mit den Experten geschaffen. Die Vorträge können von allen Besuchenden kostenlos besucht werden. Auch in den Aussteller-Schulungen und -Seminaren werden Themen wie Notbeleuchtungen (RP-Technik), E-Mobilität (TechniSat Digital), Überspannungs- und Blitzschutz für PV-Systeme (Dehn), Wallboxen (AL und Safetytest) oder die digitale Mitarbeitergewinnung (SocialNatives) von den Fachbetrieben kostenfrei präsentiert.

Ticketkauf: Jetzt Tickets im Online-Ticketshop sichern

Du möchtest dich über aktuelle und zukünftige Themen deiner Branche informieren und dabei in den Austausch mit anderen Kolleg*innen treten? Dann kannst du schon jetzt im Online-Ticketshop deine Eintrittskarte kaufen.

Tagestickets gibt es für 25 Euro, ein 3-Tages-Ticket für 40 Euro. Schüler, Studenten und Auszubildende erhalten ein ermäßigtes Ticket für 15 Euro. Auch das Gruppenticket ab zehn Personen kostet 15 Euro pro Person.