Neues Gesicht dank 3D-Drucker: Krebspatientin bekommt künstliche Prothese - und ist endlich wieder glücklich

Sao Paulo: Für Denise Vicentin muss es sich anfühlen wie ein Wunder. Nachdem sie vor etwa 30 Jahren das erste mal die Diagnose Krebs erhielt, verlor die Brasilianerin über die Jahre immer mehr Bestandteile ihrer rechten Gesichtshälfte - darunter ihr Auge und Teile des Kiefers. Wie AFP berichtet, konnten Mediziner der Paulista Universität in Sao Paulo, Brasilien, ihr nun ein neues Gesicht geben - mit der Hilfe eines 3D-Druckers.

Probleme beim Essen, Sprechen und soziale Verachtung durch Krebsleiden

Obwohl sie früher schon zwei mal operiert wurde, kam der bösartige Tumor nach einiger Zeit wieder zurück. Ihre rechte Gesichtshälfte war fortan entstellt. Das bereitete der Frau nicht nur Probleme beim Sprechen und Essen, sondern beeinflusste auch ihr Sozialleben. Nicht nur ihre Ehe ging in die Brüche - bei allem was Denise Vicentin tat, bemerkte sie stets abfällige Blicke von Personen in ihrer Umgebung. Ob beim Bowlen oder Bahnfahren, sie versuchte irgendwann das permanente Gaffen zu ignorieren.