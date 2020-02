Neu bei o2: Ab sofort gibt es "Free"-Tarife mit unbegrenzter Datenflatrate

Seit Anfang Februar 2020 bietet der Telekommunikationsanbieter o2 erstmals drei Tarife mit unbegrenzter Datenflatrate an. Die drei o2-Free-Tarife unterscheiden sich in der vom Kunden nutzbaren Maximalgeschwindigkeit und teilweise in der Netzqualität. Welcher der Tarife für Sie der passende ist, erfahren Sie hier.

Drei o2-Free-Flatrate-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen

o2 bringt drei verschiedene Tarife mit Datenflatrate auf den Markt. Sie alle haben eine Telefon- und SMS-Flatrate inklusive und haben eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren. Sie unterscheiden sich allerdings in der Maximalgeschwindigkeit von Download und Upload sowie in der möglichen Netzqualität. Wir stellen Ihnen die Tarife vor.

o2 Free Unlimited Basic

2 MBit/s im Download

1 MBit/s im Upload

monatlich nur 29,99 Euro

o2 Free Unlimited Smart

10 MBit/s im Download

5 MBit/s im Upload

monatlich nur 39,99 Euro

Zugang zum 5G-Netz enthalten

o2 Free Unlimited Max

Maximale Geschwindigkeit von 255 MBit/s im Download

50 MBit/s im Upload

monatlich nur 49,99 Euro

Zugang zum 5G-Netz enthalten

Der Anschlusspreis beträgt bei allen o2-Free-Tarifen 39,99 Euro.

