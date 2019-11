Laptops im Vergleich bei Stiftung Warentest: Diese Tipps helfen bei der Suche nach dem richtigen Notebook

Notebooks: Das ist die preiswerte Lösung für Zuhause

Für diejenigen, die gerne von Zuhause aus arbeiten, sind die klassischen 15-Zoll-Notebooks die ideale Lösung. Diese Modelle sind vergleichsweise günstig und besitzen viele verschiedene Anschlüsse. Außerdem sind sie oft mit sehr guten Grafikkarten ausgestattet und die Tastaturen haben meist einen integrierten Nummernblock. Einige Geräte haben zudem ein DVD-Laufwerk. Dennoch haben Notebooks im Vergleich zu anderen Gerätetypen einen entscheidenden Nachteil: Sie sind schwerer und dicker - und eignen sich somit eher nicht für den Einsatz unterwegs.

Testsieger: Apple MacBook Pro

Ultrabooks: Ob Bus oder Bahn - ideal für unterwegs

Wer häufig unterwegs ist und währenddessen seine Zeit produktiv nutzen will, wird sich vermutlich für ein Ultrabook entscheiden. Dieses leistungsstarke, mobile Gerät ist leichter und flacher als Notebooks und zeichnet sich oft durch eine längere Akkulaufzeit aus. Auch die Displays schneiden im Vergleich zu Notebooks meist besser ab. Durch die gute und leichte Handhabung haben Ultrabooks aber auch Nachteile: Weniger Anschlüsse und kleinere Bildschirmdiagonalen schränken das Nutzervergnügen ein - und auch ein DVD-Laufwerk wird man hier nicht finden.

Testsieger mit TouchPad: Apple MacBook Pro Ultrabook von Dell: XPS 13

Convertibles: Flexible Nutzung - Ultrabook und Tablet in einem

Die Vorteile von normalen Laptops und Tablets in einem Gerät vereint finden sich bei Convertibles. Diese Geräte kombinieren die wichtigsten Eigenschaften von Ultrabooks und Tablets. Sie können sowohl per Mauszeiger und Tastatur als auch per Touchscreen und Stift bedient werden. Aufgrund der komplett einklappbaren Tastatur können sie auf Wunsch entweder nur als Tablet oder im Ganzen wie ein Ultrabook genutzt werden. Genau wie die Ultrabooks sind Convertibles leichter und flacher als klassische Notebooks, sind jedoch mit umgeklappter Tastatur wesentlich sperriger als normale Tablets.

Tablet und Ultrabook in einem: Der Acer Spin 5

Tablets mit Tastatur: Gut geeignet für Transport und Fotos

Viele Menschen nutzen aufgrund der einfachen Bedienung gerne Tablets. Wer aber doch ab und zu viel schreiben will und dafür gerne eine Tastatur benutzt, dem ist mit einem Tablet mit Tastatur geholfen. Die Tastatur kann bei diesem Modell ganz einfach entfernt werden, wodurch sich das Tablet auch unterwegs sehr leicht und unkompliziert transportieren lässt. Die meisten Tablets können wegen ihrer Rückkamera auch gut zum filmen oder fotografieren genutzt werden. Aber auch hier muss erwähnt werden: Es fehlt meistens an zusätzlichen Anschlüssen für weitere Bildschirme oder extra Speicherplatz.

Microsoft Surface Pro 6

Stiftung Warentest: Gesamtvergleich - Testsieger 1600 Euro teurer als Platz zwei

Das Gesamtergebnis der Stiftung Warentest lässt vermuten: Nicht immer bedeutet ein hoher Preis auch eine top Leistung. Der zweite Platz in der Gesamtwertung kostet beinahe 1600 Euro weniger als der Testsieger.

Preiswert und gut: Der Acer Aspire 5

