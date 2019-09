Kult-Uhr mit Zeitreise-Feeling: Die Casio F-91W ist die meistverkaufte Uhr bei Amazon - und kostet nur 10 Euro

Die Casio F-91W* ist die meistverkaufte Uhr bei Amazon. Sie ist Kult, keine Frage. Aber ist sie auch gut? 4,6 von 5 Sternen bei 2456 Kundenrezensionen (Stand: 23.08.2019) sprechen eine deutliche Sprache. Die Casio F-91W zählt zum Besten, was die 80er Jahre jemals hervorgebracht haben. 30 Jahre alt wird die Uhr 2019, und noch immer verkauft Casio 3 Millionen Stück davon pro Jahr. Was macht diese Uhr so populär? Ihr kaum zu leugnender Retro-Charme? Das klare Design, die Robustheit und Zuverlässigkeit? Die Batterielebensdauer von sieben Jahren?

Casio F-91W: Für smarte Leute, die keine Smartwatch brauchen

Die Antwort lautet: All das und noch viel mehr, denn ohne jeden Zweifel ist die Casio F-91W* mehr als die Summe der einzelnen Teile. Sie ist Retro pur. Sie ist Kult. Sie ist ein Statement. Sie ist bewusstes Kontrastprogramm zum Smartwatch-Terror, zu Nachrichten und Gedöns am Handgelenk, Schrittzähler-Schnickschnack und Kalorienverbrauchs-Klimbim. Sie ist die Uhr für smarte Leute, die keine Smartwatch brauchen, die Uhr für Leute, die sich gerne an ihre Kindheit in den 80ern erinnern. Wenn man sie anlegt, ist es, als wäre man in der Zeit zurückgereist.

Retro-Hammer: Die Uhr meiner Kindheit wiederentdeckt

Die Casio F-91W ist wasserdicht, schlagresistent, temperaturunempfindlich. Sie ist gebaut, um zu überdauern, und nicht, damit nach zwei Jahren die erste Sollbruchstelle den Geist aufgibt. Und sie sieht schlicht und ergreifend fantastisch aus. Man möge mir verzeihen, wenn meine Begeisterung ein wenig überschwänglich wirkt: Ich habe diese Uhr als Kind und Teenager getragen, und jetzt trage ich sie wieder. Mit einem nostalgisch-warmen Gefühl im Bauch. Damals war sie der letzte Schrei, ein Stück Hightech, und ich war verdammt stolz auf sie. Das bin ich heute auch wieder.

Hightech sieht heutzutage anders aus, und gerade deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich dieses Stück Kindheit bei Amazon wiederentdeckt habe. Dass einige der jüngeren Kollegen ein bisschen irritiert gucken, kümmert mich nicht. Sie können ja nichts dafür.

Für 10 Euro ist die Casio F-91W* ein Deal, bei dem man nichts falsch machen kann. Und ein tolles Geschenk für alle, die in den 80ern aufgewachsen sind (oder gerne wären). Ein Hinweis noch: Die Casio F-91W ist relativ klein - eben ideal für Kinder und Teenager geeignet. Leute mit breiten Handgelenken sollten sich den Kauf gründlich überlegen. Für die gibt es schließlich das Modell CA-53W-1 - ja, das ist "die mit dem Taschenrechner"*. Die hatte ich früher übrigens auch.

Die Casio F-91W Armbanduhr laut Hersteller

LCD (Liquid Crystal Display)

Displaybeleuchtung per Knopfdruck

Stoppfunktion: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und Endzeit werden mit einer Genauigkeit von Hundertstelsekunden gemessen

Tagesalarm-Funktion: Alarm zum festgelegten Zeitpunkt

Automatischer Kalender mit Datum, Monat und Wochentag

Die Zeitanzeige ist wahlweise einstellbar auf 12- oder 24-Stunden-Format

Resin Armband: Kunstharz ist durch seine Haltbarkeit und Flexibilität das ideale Material für Armbänder (20,5 cm Länge und 21 mm Breite)

Gehäuse-Abmessungen: 34x38 mm, Höhe: 8 mm

Gehäuse-Farbe: Schwarz, Zifferblattfarbe: Grau

