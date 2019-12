Konto gesperrt: Auch bei WhatsApp kann man rausfliegen

WhatsApp kann die Konten ihrer Nutzer ohne Vorwarnung sperren, wenn sich die Nutzer nicht an die bestimmten Regeln des Messengerdienstes halten. Eine Welle an Sperrungen hat für viel Diskussion und Beschwerden im Netz gesorgt. Hier finden Sie einige Gründe, warum die App einige Nutzer ausschließt.

Verbotene Gruppen führen zum Rauschmiss

Laut Angaben von chip.de kann einer der Gründe eine falsche Gruppe sein, der der Nutzer angehört. Verbotene Gruppen sind solche, die auf rechtswidriges, rassistisches, beleidigendes oder anstößiges Verhalten hindeuten, selbst wenn nur die Namen der Gruppe auf illegale Inhalte hinweisen. Auch wenn es sich in den meisten Fällen um Spaß handelt, kann WhatsApp die geteilten Inhalte der Gruppe nicht einordnen. Eine Sperrung erfolgt dann automatisch, auch wenn die Inhalte legal sind. Witz oder Ernsthaftigkeit sind für WhatsApp irrelevant und Nutzer, die einer derartigen Gruppe angehören werden ohne Vorwarnung gesperrt. Es wird daher geraten solchen Gruppen direkt den Rücken zu kehren und gegebenenfalls auch weitere Mitglieder darauf aufmerksam zu machen.

In den Fällen des Ausschlusses bringt es nichts sich an den WhatsApp-Support zu wenden. Eine Sperrung kann nicht mehr aufgehoben werden. Sollten gesperrte Nutzer WhatsApp wieder nutzen wollen müssen sie ihre Handynummer ändern.

Die Nutzungsbedingungen auf einen Blick

Die Nutzungsbedingungen sind häufig lang und werden von den Nutzern in der Regel vermieden zu lesen. Die wichtigsten Punkte lassen sich aber schnell zusammenfassen:

In der Europäischen Union muss aufgrund der Datenschutzgrundverordnung der Nutzer ein Mindestalter von 16 Jahren mitbringen, um die Messenger-App nutzen zu dürfen. Bei jüngeren Kindern müssen die Eltern den Nutzungsbedingungen des Dienstes zustimmen.