Franken vor 1 Stunde

In eigener Sache

Jetzt an Nutzerumfrage zur inFranken.de-News-App teilnehmen

Wir haben in den letzten Wochen einige Neuerungen in der News-App aktiviert. Allen voran haben wir die Benachrichtigungen (Push-Meldungen) angepasst. Deine Meinung dazu ist uns wichtig: Bitte nimm an unserer Umfrage teil.