WhatsApp-Updates: Zuckerberg kündigt neue Funktionen an

WhatsApp soll neue Funktionen erhalten. Facebook-CEO Mark Zuckerberg und WhatsApp-Chef Will Cathcart nannten in einem Gespräch, das via WhatsApp-Chat geführt wurde, die geplanten Updates. Laut den Screenshots, die der Blog WABetaInfo am 3. Juni veröffentlichte, soll es wesentliche Neuerungen geben.

Eine wichtige Neuerung ist an eine Funktion angelehnt, für die bereits der Dienst Snapchat bekannt ist. WhatsApp-Nutzer sollen Nachrichten verschicken können, die nach kurzer Zeit automatisch gelöscht werden. Das bedeutet: Fotos und Nachrichten können – sofern gewünscht – nach dem Öffnen nur einmal angesehen werden.

WhatsApp-Neuerungen: Nutzung auf mehreren Geräten und "selbstzerstörende" Nachrichten

Diese Veränderung bei WhatsApp nennt sich "View-Once". Screenshots der geschickten Inhalte sollen aber trotzdem möglich bleiben.

Hinzu kommt eine weitere Option: Bisher ist es so, dass Nachrichten einzeln ausgewählt werden müssen, um gelöscht zu werden. Das Löschen könne aber bald als Standardoption für alle Nachrichten eingestellt werden, wenn der Nutzer das wünsche.

Eine weitere Neuerung sei, dass der Messenger-Dienst bald auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzbar sein soll. Etwas Vergleichbares gibt es jetzt schon über die Funktion "WhatsApp-Web". Mark Zuckerberg und Will Cathcart planen aber laut dem Blog WABetaInfo mehr: Zukünftig soll ein WhatsApp-Konto auf mehr als einem Handy genutzt werden können. WhatsApp arbeite an der Möglichkeit, dass man das WhatsApp-Konto auf verschiedenen Geräten ohne aktive Internetverbindung verwenden könne. Geplant sei, dass man dank der "Multi-Device"-Neuerung bis zu vier Geräte mit einem Konto verbinden könne.

Nachrichten werden gelöscht wie bei Snapchat, außerdem Multi-Device-Neuerung

Zunächst soll diese "Multi-Device"-Neuerung aber erst für die Nutzer in der Beta-Version nutzbar sein. Diese soll in den nächsten zwei Monate für die Beta-Version kommen.

Laut dem Blog WABetaInfo habe WhatsApp das Portal kontaktiert, um sich über die neuen Funktionen auszutauschen. Hier lässt sich das Gespräch nachlesen und die Screenshots ansehen. Die genannten Funktionen kommen zunächst nur für WhatsApp-Beta-Nutzer. Zuletzt stand der Messenger-Dienst in der Kritik, wegen seiner neuen Geschäftsbedingungen. Alles Wichtige dazu lesen Sie hier.