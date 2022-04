Gerade während der Zeit, als die Corona-Krise das Sozialleben vieler Menschen lahmgelegt hat, war es vielen Menschen wichtig, trotzdem an den Feiertagen mit ihren Liebsten in Kontakt zu treten. Natürlich gibt es die Möglichkeit, wie in alten Zeiten Osterpost zu verschicken, doch viele Menschen möchten sich diese Mühe heut nicht mehr machen.

Glücklicherweise gibt es heutzutage viele Messenger-Dienste wie WhatsApp, die da ganz fix Abhilfe schaffen: Per WhatsApp lassen sich innerhalb weniger Augenblicke Ostergrüße verschicken - und so ein Gruß am Feiertag, zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht.

WhatsApp: Ostergrüße verschicken - die besten Sprüche

In vielen Familien existiert der Brauch, Osternester in Körbchen im Garten zu verstecken. Die Kinder suchen dann danach und haben ihre Freude an den bunten Überraschungen. Gespickt mit vielerlei Süßigkeiten, sind die Osternester bei Jung und Alt beliebt.

Doch Ostergrüße können auch digital versendet werden: Wer ein bisschen wortkarg ist und wem keine schönen Formulierungen einfallen, der kann auf Emojis zurückgreifen: Die kleinen Piktogramme können Dinge oft besser ausdrücken, als tausend Worte. Passende Oster-Emojis sind zum Beispiel ein Hase, Blumen oder ein schlüpfendes Küken - hier ist die Auswahl mittlerweile groß.

Wer seine Liebsten etwas kreativer überraschen möchte, kann auf zahlreiche Sprüche und Reime zurückgreifen. Viele davon bringen zum Schmunzeln, andere zum Nachdenken - hier eine Sammlung:

Die schönsten Ostergrüße im Messenger:

"Wer hoppelt da leise durch das Gras? Es ist der flinke Osterhas'!"

"Endlich ist Ostern! Aber volle Möhre!"

"Ist es an Ostern schön und warm, kommt die Verwandtschaft und frisst dich arm."

"Weht dir der Blumenduft um die Nase, ist es stets der Osterhase!"

"An Ostern kenn' ich keine Gnade, da esse ich Hasen aus Schokolade."

"Die Häschen stehen schon bereit, denn es ist wieder Osterzeit!"

"Ich schenk' dir ein Osterei - wenn du's zerbrichst, hast' zwei!"

"Legt der Hase Eier für uns ins Nest, dann feiern wir das Osterfest!"

"Jemand, der dich arg vermisst, wünscht dir zu Ostern sehr, dass du froh und munter bist - und noch viel, viel mehr."

"Das ist ein Osterei per SMS. So geht's: Handy auf lautlos schalten, ins Freie gehen und Handy weit wegwerfen. Viel Spaß beim Suchen. Schöne Ostern!"

"Kommt ein Hase zum Bäcker... hattu Möhrenkuchen? Nein, ich erspare euch einen schlechten Hasenwitz und wünsche euch einfach frohe Ostern!"

"BATSCH! Du wurdest soeben von zwei Ostereiern getroffen. Herzlich willkommen bei der Handy-Ostereierschlacht. Bitte weitersenden und ein frohes Osterfest!"

"Ich wünsche dir, ganz ohne Stress, ein wunderschönes Osterfest!"

"Kommt ein kleines Osterhäschen, stupst dich an mit seinem Näschen, stellt sich auf die Hinterfüße und wünscht dir liebe Ostergrüße!"

"Blumenduft weht um die Nasen. Liebe Grüße an Dich vom Osterhasen!"

"Kommt das kleine Osterhäschen, stupst Dich an mit seinem Näschen, stellt sich auf die Hinterfüß' und sagt Dir liebe Ostergrüß'!"

"Ich wünsche euch ein buntes Ostertreiben, auf das wir ewig Freunde bleiben!"

Lockdown-Rückblick 2020 & 2021: Das waren beliebte Ostergrüße mit Corona-Bezug

"Zeit für Küken, Eier und Hasen - ohne Masken auf den Nasen"

"Halt die Ohren steif in dieser Zeit!"

"Mein Motto an Ostern ist dieses Jahr: 'Me, Myself and Ei' - Frohe Ostern!"

"Frohe Ostern - und zum Schluss bekommst du von mir noch einen virtuellen Osterkuss!"

"Der Eiersuche seht nichts im Wege, denn ganz gewiss macht der Osterhase kein Home-Office."

"Freude und Gesundheit mögen dich auch in der Osterzeit stets begleiten."

"Ich sende dir die schönsten Ostergrüße, denn ich hab dich ins Herz geschlossen - ein baldiges Wiedersehen ist hiermit auch beschlossen!"

"Ich wünschte ich wäre dir ganz nah, schließlich ist Ostern wieder da."

"Seid ihr über Ostern nur zuhaus'? Gönnt euch die Zeit und spannt mal richtig aus!"

Solange die Grüße und Wünsche von Herzen kommen, kann man persönlich oder via WhatsApp nichts falsch machen.

