WhatsApp-Grüße zu Weihnachten: Das sind die besten Sprüche zum Fest 2020

WhatsApp-Sprüche zu Weihnachten: Am liebsten würde man die besinnlichen Tage mit allen Familienmitgliedern und Freunden verbringen - doch die Corona-Pandemie macht dieser Wunschvorstellung in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung.

Wer seinen Liebsten dennoch eine kleine Freude bereiten möchte, kann witzige, lustige oder romantische Weihnachtsgrüße per WhatsApp verschicken. Wir haben eine Auswahl an WhatsApp-Sprüchen und Nachrichten für das Weihnachtsfest 2020 zusammengestellt - die auch nach Heiligabend am ersten und zweiten Feiertag noch eine liebe Geste sind.

WhatsApp: Sprüche und Grüße zu Weihnachten

Corona-Weihnachtssprüche - so weit weg und doch so nahe

Sitze einsam unterm Weihnachtsbaum, wünsche einen schönen Traum. Wäre jetzt so gern bei Dir – schade, jetzt sitz ich alleine hier.

Ich bin der Nikolaus, steh leider nicht vor Deinem Haus, drum schick ich Dir aus weiter Ferne eine ganze Hand voll Zaubersterne! Frohe Weihnachten!

Das Weihnachtsfest kommt nun daher und ich vermisse Dich so sehr. Leider kannst Du nicht bei mir sein, drum schreibe ich diese Nachricht in unseren Chat hinein. Ho-ho-ho!

Kerzenduft erfüllt mein Zimmer und ohne dich ist das alles viel schlimmer. Du bist weit weg in der Ferne, bitte denk' dran, ich hab dich gerne!

Lustige Weihnachtssprüche

Advent, Advent, das Smartphone brennt. Zuerst die Antenne, dann die Tasten und zum Schluss der komplette Kasten. Ist schließlich auch der Akku breit, weißt du, es ist Weihnachtszeit.

Frohe Ostern! Wie? Es ist Weihnachten? ... Ja gut, dann eben das!

Christkind, Christkind, guter Gast, hast du mir was mitgebracht? Hast du was, dann setz dich nieder, hast du nichts, dann geh gleich wieder.

Schöne Weihnachtssprüche

Ich traf das Christkind gestern Nacht und hab mit ihm was ausgemacht. Und zwar, dass jeder Freund auf dieser Welt eine Nachricht von mir erhält.

Ich wünsch' dir frohe Weihnachten und jede Menge schöner Sachen, die dir das Leben versüßen und viel Freude machen.

Ob zu warm oder zu kalt, ob's stürmt oder ob's schneit, ganz wunderbar und wie gemalt sei deine Weihnachtszeit.

Zu Weihnachten wünsch ich dir nur Gutes, bleib gesund und frohen Mutes.

Still und leise schicke ich diese Nachricht auf die Reise. Mit Freude und lieben Grüßen soll sie dir dein Weihnachten versüßen.

Weihnachtsgrüße auf WhatsApp: GIFs als Alternative im Messenger

Wer nicht textsicher ist oder seine Freunde und Bekannten lieber mit bildlich grüßen möchte, kann auf GIFs zurückgreifen. inFranken.de hat eine Auswahl von giphy.com zusammengestellt, mit denen Sie WhatsApp-Grüße verschicken können:

WhatsApp: Lustige Sprüche für deinen Status

WhatsApp-Nutzer können für 24 Stunden einen Status im Messenger-Dienst einstellen. Neben Bildern, Videos oder animierten GIFS können dafür auch Sprüche verwendet werden. inFranken.de hat zehn lustige Sprüche gesammelt.