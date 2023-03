Wer verschickt heute noch Ostergrüße per Post? Einfacher geht es per Handy.

Glücklicherweise gibt es heutzutage viele Messenger-Dienste, wie zum Beispiel WhatsApp, die da ganz fix Abhilfe schaffen: Per WhatsApp lassen sich innerhalb weniger Augenblicke Ostergrüße an die Lieben verschicken - und so ein Gruß am Feiertag, zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Hier sind die schönsten und witzigsten WhatsApp-Sprüche zu Ostern 2023!

WhatsApp: Ostergrüße verschicken - die besten Sprüche

In vielen Familien existiert der Brauch, Osternester im Garten zu verstecken. Die Kinder suchen dann danach und haben ihre Freude an den bunten Überraschungen. Gespickt mit vielerlei Süßigkeiten, sind die Osternester bei Jung und Alt beliebt. Ein anderer Brauch ist es in vielen Familien, Ostergrüße zu verschicken, denn auch damit kann man anderen eine Freude bereiten. Früher verschickte man hierzu Briefe oder Osterkarten, heute geht das viel einfacher, günstiger - und schneller.

Denn Ostergrüße können heutzutage auch digital versendet werden, einfach per Messenger-Dienst auf dem Handy: Wer ein bisschen wortkarg ist oder wem einfach keine schönen Formulierungen einfallen, der kann auf Emojis zurückgreifen: Die kleinen Piktogramme können Dinge oft besser ausdrücken, als tausend Worte. Passende Oster-Emojis sind zum Beispiel ein Hase, Blumen oder ein schlüpfendes Küken - hier ist die Auswahl mittlerweile groß.

Wer seine Liebsten etwas kreativer überraschen möchte, kann auf zahlreiche Sprüche und Reime zurückgreifen. Viele davon bringen zum Schmunzeln, andere zum Nachdenken - hier eine Sammlung:

Die schönsten Sprüche zu Ostern für WhatsApp

"Wer hoppelt da im grünen Gras? Ui, es ist der Osterhas! Schnell versteckt er Ei um Ei – und eins ist auch für Dich dabei! Frohe Ostern!"

"Zauberhafte Ostergrüsse, frühlingshafte Blumendüfte, Sonnenstrahlen die dein Herz erwärmen. Ein ganzes Nest voll Leckereien, himmlisch schön soll Ostern für Dich sein."

"Endlich ist Ostern! Aber volle Möhre!"

"Ist es an Ostern schön und warm, kommt die Verwandtschaft und frisst dich arm."

"Weht dir der Blumenduft um die Nase, ist es stets der Osterhase!"

"Endlich ist es so weit, willkommen in der Osterzeit. Der Hase nun die Eier bringt und fröhlich durch die Gärten springt. Wir wünschen Euch zum Osterfeste alles Liebe und das Beste!"

"An Ostern kenn' ich keine Gnade, da esse ich Hasen aus Schokolade."

"Die Häschen stehen schon bereit, denn es ist wieder Osterzeit!"

"Ich schenk' dir ein Osterei - wenn du's zerbrichst, hast' zwei!"

"Legt der Hase Eier für uns ins Nest, dann feiern wir das Osterfest!"

"Jemand, der dich arg vermisst, wünscht dir zu Ostern sehr, dass du froh und munter bist - und noch viel, viel mehr."

"Das ist ein Osterei per SMS. So geht's: Handy auf lautlos schalten, ins Freie gehen und Handy weit wegwerfen. Viel Spaß beim Suchen. Schöne Ostern!"

"Kommt ein Hase zum Bäcker... hattu Möhrenkuchen? Nein, ich erspare euch einen schlechten Hasenwitz und wünsche euch einfach frohe Ostern!"

"BATSCH! Du wurdest soeben von zwei Ostereiern getroffen. Herzlich willkommen bei der Handy-Ostereierschlacht. Bitte weitersenden und ein frohes Osterfest!"

"Ich wünsche dir, ganz ohne Stress, ein wunderschönes Osterfest!"

"Kommt ein kleines Osterhäschen, stupst dich an mit seinem Näschen, stellt sich auf die Hinterfüße und wünscht dir liebe Ostergrüße!"

"Blumenduft weht um die Nasen. Liebe Grüße an Dich vom Osterhasen!"

"Kommt das kleine Osterhäschen, stupst Dich an mit seinem Näschen, stellt sich auf die Hinterfüß' und sagt Dir liebe Ostergrüß'!"

"Ich wünsche euch ein buntes Ostertreiben, auf das wir ewig Freunde bleiben!"

Auch interessant: Die bekanntesten Osterbräuche in Bayern und Franken