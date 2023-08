WhatsApp bekommt neue Funktion: Das ändert sich beim Versenden von Nachrichten

WhatsApp will das Versenden von Nachrichten künftig verändern. Insbesondere soll damit eine Funktion leichter zugänglich werden: selbstzerstörende Nachrichten.

Bislang gibt es im Instant-Messenger verschiedene Möglichkeiten dafür. Bei Textnachrichten kann etwa eingestellt werden, dass die Nachricht nach einer bestimmten Zeit gelöscht wird. Bilder und Videos können mit der "view once"-Option verschickt werden. Der oder die Empfänger*in kann sie also nur einmal ansehen, dann werden sie gelöscht. Diese Art des Versendens soll vereinfacht werden.

WhatsApp verändert den Sende-Button

Momentan müssen Nutzer*innen dafür vor dem Versenden auf das Symbol der 1 in einem Kreis drücken. Dies erscheint bei den Bearbeitungsoptionen mit auf dem Bildschirm, direkt neben dem Textfeld für die Bildunterschrift. In Zukunft soll das Symbol verschwinden, stattdessen muss man einfach die Senden-Taste länger gedrückt halten. Über dem Button wird ein entsprechender Hinweis angezeigt, dass das Bild oder Video dadurch nur einmalig angesehen werden kann. Bei GIFs funktioniert das jedoch nicht.

Für die Nutzer*innen wird das also eine kleine Umstellung bedeuten. Wann genau das Feature eingeführt wird, ist jedoch noch nicht klar. Bislang ist es nur in der Beta-Version 2.23.18.3 für Android gesichtet worden. Laut dem Entwickler-Blog Wabetainfo sei die Funktion noch in der Entwicklung und soll erst mit einem der künftigen Updates verfügbar werden.

Das Vereinfachen der Sende-Optionen sei aber dringend nötig - denn WhatsApp will die Möglichkeit zum einmaligen Ansehen beziehungsweise Anhören noch auf Text- und Sprachnachrichten ausweiten.

Neu bei WhatsApp ist außerdem die 120-Tage-Frist. Was du beachten musst, damit deine Daten nicht gelöscht werden, liest du hier.