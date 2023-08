WhatsApp: 120-Tage-Frist für das Löschen von Daten

Messenger-Dienst WhatsApp hat 120-Tage-Frist

Das bedeutet die Frist für deine Bilder und Nachrichten

Inaktiv und ohne Internetverbindung - Das musst du wissen

Den Messenger-Dienst WhatsApp nutzen viele Menschen weltweit. Damit können Nachrichten, Bilder und andere Daten an Freund*innen und Familie versendet werden. An den Nachrichten und Dateien hängen oft liebgewonnene Erinnerungen, die nicht verloren gehen sollen. Doch was passiert eigentlich, wenn man den Messenger länger nicht nutzt oder das Handy über längere Zeit im Schrank liegen bleibt? Ab wann muss man fürchten, dass die Daten verloren gehen?

WhatsApp-Dienstleister hat 120-Tage-Frist - Was das bedeutet

Im Hilfebereich des Messenger-Anbieters ist zu lesen, dass WhatsApp Accounts normalerweise nach 120 Tagen Inaktivität gelöscht werden. Grund dafür ist, dass die Sicherheit gewahrt werden soll. Ein weiterer soll die Begrenzung der Datenaufbewahrung sein. Und als dritten Grund nennt WhatsApp die Gewährleistung des Datenschutzes von Benutzer*innen.