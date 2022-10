Neues Handy-Feature spinnt: Apple-Geräte setzen unbeabsichtigt Notrufe ab

Das us-amerikanische Technologieunternehmen Apple bestückte seine Geräte der neusten Generation mit einer nützlichen Funktion: Einer Unfallerkennung. Das Feature soll Verkehrsunfälle wahrnehmen können und selbstständig den Notruf verständigen. Doch es gibt einen Haken, denn einige Signale wurden in der Vergangenheit bereits falsch interpretiert.

Im September 2022 kamen das iPhone 14 und die Apple Watch Series 8 auf den Markt, die alle über die neue Funktion verfügen. Auch Ultra- und SE-Versionen der Geräte haben das Feature inne. Die Unfallerkennung erwies sich bereits als hilfreich. Dem Wall Street Journal (WSJ) zufolge, benachrichtigte ein iPhone 14 nach einem tödlichen Unfall die zuständigen Behörden.

Unabhängige Tests fielen positiv aus: Funktionsfähigkeit für gut befunden

Es wurden laut dem Spiegel zusätzliche Tests durchgeführt, die die Funktionsfähigkeit des Features auf die Probe stellte. Auch diese unabhängigen Tests zeigten: Die Unfallerkennung funktioniert. Apple zufolge funktioniert das Ganze so: Anhand mehrerer Faktoren ermittelt das Gerät, ob eine Unfallsituation vorliegt. Unter anderem werden abrupte Geschwindigkeitsänderungen, plötzliche Richtungswechsel und hohe Geräuschpegel bei einem Aufprall festgestellt. Die Unfallerkennung ist ebenso mit 1 Million Stunden an realen Unfalldaten gespeist.

Sollte das Gerät einen Unfall feststellen, erscheint für zehn Sekunden eine Warnung auf dem Telefon. Anschließend ertönt ein zehnsekündiger Countdown, woraufhin das Smartphone oder die Smartwatch den Notruf über den Unfall in Kenntnis setzt. Das geschieht mithilfe einer automatischen Ansage. Zusätzlich werden die hinterlegten Notfallkontakte ebenfalls über den Unfall informiert.

Auch wenn das Feature sehr hilfreich sein kann, so kann sich eine Fehlfunktion als fatal erweisen. Leider haben Geräte mit der Unfallerkennung bereits mehrfach gesponnen und ungefährliche Situationen als Notfälle interpretiert. Im Freizeitpark Kings Island fassten bereits mehrere Gerätschaften Achterbahnfahrten als Unfälle auf und alarmierten die zuständige Notrufzentrale. Im Freizeitpark Six Flags Great America in der Nähe von Chicago missinterpretierten Apple-Geräte Achterbahnfahrten.

Apple arbeitet stetig an Verbesserung: Feature "extrem akkurat"

Ein Sprecher von Apple erklärte WSJ auf Nachfrage, dass die Funktion "extrem akkurat in der Erkennung ernsthafter Unfälle" sei und die Firma die Funktion bereits optimiert habe. Falsch positive Meldungen sollen somit minimiert werden. Apple arbeite zudem stetig an einer Verbesserung des Systems.

Freizeitparks empfehlen, Handys nicht auf Achterbahnfahrten mitzunehmen - allein schon aus Sicherheitsgründen. Das Handy könnte aus der Tasche fallen und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine andere Möglichkeit, das Risiko einer Unfallerkennungs-Fehlfunktion zu vermeiden, ist das Einschalten des Flugmodus während des Freizeitparkbesuchs. Auch ist es möglich, die Unfallerkennung manuell gänzlich abzuschalten.

