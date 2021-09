Langsames Internet: Unter diesen Voraussetzungen kannst du Zahlungen kürzen

Worauf beruht die Möglichkeit, Rechnungen zu kürzen ?

? Kann ich auch den Vertrag kündigen ?

? Wie erkenne ich, ob mein Internet zu langsam ist?

ist? Kann ich die Geschwindigkeit selber messen und was brauche ich dazu?

Der Glasfaserausbau für schnelleres Internet in Deutschland geht voran. Doch auch über die bestehenden Kupferleitugen versprechen Provider eine gewisse Geschwindigkeit. Oft kommen die im gebuchten Paket versprochenen MBit pro Sekunde nicht in deinem Router an. Die Bundesnetzagentur hat Anforderungen vorgelegt, denen zufolge man ab 1. Dezember die Rechnung des Providers kürzen kann, wenn die Geschwindigkeit geringer ist als vertraglich vereinbart.

Mehr Rechte für Internet-Nutzer

Mit der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes werden Verbraucherrechte gestärkt. Diese räumen nicht nur das Recht ein, das vertraglich vereinbarte Entgelt zu mindern, sondern den Vertrag auch ohne Kündigungsfrist aufzulösen.

Diese Möglichkeiten bestünden bei erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichungen bei der Internetgeschwindigkeit, heißt es von der Bundesnetzagentur.

Der Verbraucher hat allerdings einen Nachweis zu bringen. Die Bundesnetzagentur hat dafür einen Überwachungsmechanismus bereitgestellt.

Kriterien für zu langsames Internet

Um zu testen, ob du deine Rechnung kürzen oder den Vertrag kündigen kannst, hat die Bundesnetzagentur drei Möglichkeiten festgelegt.

Wenn nicht an mindestens zwei Messtagen jeweils zumindest einmal 90 Prozent der vertraglich vereinbarten maximalen Geschwindigkeit erreicht werden.

jeweils zumindest einmal der vertraglich vereinbarten erreicht werden. Wenn die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit nicht in 90 Prozent der Messungen erreicht wird.

nicht in der Messungen erreicht wird. Wenn die vertraglich vereinbarte minimale Geschwindigkeit an mindestens zwei Messtagen jeweils unterschritten wird.

Die Messungen müssen mit Kabelverbindung (LAN) durchgeführt werden. Notwendig sind an beiden Tagen jeweils zehn Messungen. Die Tools, die du dazu brauchst, kannst du auf einer von der Bundesnetzagentur bereitgestellten Internetseite downloaden.