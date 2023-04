Handy reinigen: Warum das Smartphone schnell zur Viren- und Bakterienfalle wird

Warum solltest du dein Smartphone überhaupt reinigen?

Wie gründlich musst du die Oberfläche putzen?

Welche Mittel eignen sich am besten?

Wie wird dein Handy hygienisch sauber?

Das vielseitige Gerät ist mittlerweile aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ständig wird es in der Hand gehalten. Die Gefahr, dass sich auf der Oberfläche zahlreiche Viren und Bakterien tummeln, ist daher groß und steigt mit jeder Nutzung. Was kannst du tun, damit dein Handy nicht zur Virenfalle wird?

Ist es notwendig, das Smartphone regelmäßig zu säubern?

Das Smartphone wird mittlerweile für nahezu sämtliche Tätigkeiten verwendet. Erwachsene setzen das Handy für das Verschicken von Mitteilungen oder zum innovativen Bezahlen an der Kasse ein, während sich Kinder und Jugendliche überwiegend in sozialen Medien aufhalten. Daher wird der Allrounder sehr oft in den Händen gehalten. Und diese sind nicht immer frisch gewaschen.

In unserem Alltag zählen Viren und Bakterien zu unseren ständigen Begleitern. Diese können sich bei optimalen Voraussetzungen rasch vermehren. Die Kleinstlebewesen werden durch das Anfassen von Gegenständen oder durch direkten Hautkontakt übertragen. Oftmals reicht schon ein kurzes Händeschütteln. So kommt dein Handy mit vielen Keimen in Berührung. Auch zur Toilette nehmen immer mehr Menschen das Handy mit. Weil das Mobiltelefon beim Kochen oftmals auf der Arbeitsplatte liegt, kann die Vorderseite mit Essensspritzern verunreinigt werden, die auf dem Display haften bleiben.

Greifst du dir nach dem Gebrauch des Mobiltelefons unbewusst ins Gesicht oder in den Mund, kannst du dich mit einer fiesen Infektion anstecken. Deshalb solltest du die Oberfläche regelmäßig reinigen, damit die darauf befindlichen Viren und Bakterien entfernt werden. Auch aus optischen Gründen ist eine saubere Scheibe sinnvoll. Weil bei Krankheit das Mobiltelefon oftmals Seelentröster und der einzige Kontakt zu Außenwelt ist, ist Hygiene dann besonders wichtig.

Wie kannst du dein Smartphone effizient reinigen?

Das Display hat beim Handy eine wichtige Funktion, da es für einen reibungslosen Gebrauch unabdingbar ist. Mit ihm kannst du ganz einfach deinen Text eingeben oder Apps aufrufen. Weil du die Scheibe ständig mit dem Finger berührst, versehen die Hersteller die Oberfläche mit einem speziellen Mittel, das fettabweisend ist. Aus diesem Grund gleitet deine Fingerspitze mühelos über die Vorderseite.

Bevor du mit einem feuchten Lappen dein Handy abreibst, solltest du einige Sicherheitsvorkehrungen treffen. Schalte es komplett aus und falls du gerade den Akku auflädst, trenne das Gerät vom Stromnetz. Gelangt Flüssigkeit in das Gerät, könnte das für dich oder dein Handy gravierende Folgen haben.

In der Regel genügt es, wenn du mit einem leicht angefeuchteten Tuch sanft über den Touchscreen fährst, vergiss hierbei die Rückseite nicht. Das Gewebe darf keinesfalls tropfend nass sein. Der Vorgang ist besonders effizient, wenn du ihn in kreisenden Bewegungen ausführst. Der Stoff darf keine Kratzer hinterlassen, denn diese könnten schlimmstenfalls die Funktion beeinträchtigen. Wähle deshalb am besten ein weiches Mikrofasertuch.

Musst du dein Handy desinfizieren?

Um die Schutzschicht nicht zu zerstören, solltest du gänzlich auf aggressive Reiniger verzichten. Bei Verkrustungen darfst du gerne einen milden Reiniger verwenden, der das Material nicht beschädigt. Mittlerweile gibt es sogar Produkte, die aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen. Um das richtige Putzmittel zu kaufen, kannst du dich an ein Fachgeschäft wenden.

Kurierst du dich von einem grippalen Infekt aus, solltest du vorsichtshalber ein Desinfektionsmittel verwenden. Für unterwegs eignen sich spezielle Feuchttücher, die häufig einzeln verpackt sind. Lies dir vor dem Gebrauch die Beschreibung durch, ob das Produkt für das empfindliche Display deines Handys geeignet ist. Empfehlenswert sind Sprays ohne Alkohol, die dennoch eine desinfizierende Wirkung haben.

Damit du vor einer Ansteckung sicher bist, solltest du dir täglich etwas Zeit nehmen, um das Handy von Verschmutzungen zu befreien. Bemerkst du unschöne Fingerabdrücke auf dem Display und hast du keine Möglichkeit, diese mit einem Tuch zu entfernen, kannst du das Handy über ein weiches Baumwollshirt reiben. Dies sollte allerdings nur eine Notlösung sein. Es gibt spezielle Folien, die auf das Display geklebt werden, um dieses vor Schäden zu schützen. Auch diese transparente Abdeckung solltest du regelmäßig säubern. Gehe hierbei genauso vor, wie du es bei einem unbeklebten Touchscreen machst.

Fazit

Grundsätzlich solltest du dein Handy regelmäßig von Fingerabdrücken und Ablagerungen befreien, damit es sich nicht zur Viren- oder Bakterienschleuder entwickelt. Nach einiger Zeit stellt sich die gewünschte Putzroutine ein.

Für ein hygienisch sauberes Smartphone musst du nur wenige Minuten investieren. Eine spezielle Ausstattung oder teure Putzmittel sind nicht unbedingt nötig, helfen aber dabei ein Bewusstsein für das Thema zu entwickeln, damit dein vielseitiger Helfer ansehnlich bleibt.

Mehr zum Thema Smartphone: