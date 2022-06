Handy laden über Nacht: Wie sehr schadet das dem Akku?

Der Sicherheits-Aspekt : Laden über Nacht

Das Handy über Nacht aufladen zu lassen, ist auch für dich sicher oft eine praktische Möglichkeit. Für den Akku ist der permanente Zustand auf einem hohen Ladungsniveau jedoch sehr belastend. Für die richtige Akku-Pflege solltest du einige Dinge beachten.

Akku laden über Nacht: Das musst du wissen

Lädst du dein Handy über Nacht, sollte dies erst einmal kein Sicherheitsrisiko für dein zu Hause darstellen: immerhin unterlaufen alle Ladegeräte auf dem Markt in der Regel eine Sicherheitsprüfung. Ein Risiko stellt ein permanent eingestecktes Ladegerät nur dar, wenn es kaputt ist. Ist dies der Fall, kann es zu einer Überhitzung und schlimmstenfalls einem Brand kommen. Du solltest beim Kauf des Ladegeräts also darauf achten, dass es sich um hochwertige Qualität handelt.

Smartphones sind meist nach etwa zwei Stunden am Kabel voll aufgeladen. Ist dein Handy vollgeladen, setzen bei den moderneren Geräten die Tröpfchenladung und der Überladungsschutz ein. Die Technik verhindert also, dass ernsthafte Schäden entstehen. Dennoch strapaziert das hohe Ladungsniveau, dem der Akku beim Laden über Nacht einen längeren Zeitraum aufgesetzt ist, den Akku stark.

Smartphone-Hersteller kennen dieses Problem und bringen mit den neusten Modellen Smartphones auf den Markt, die eine Schutzfunktion integriert haben. Bei Geräten der Google Pixel Reihe ist es beispielsweise ab dem Pixel 4 möglich, die Funktion des "Adaptiven Ladens" einzustellen. Dies bedeutet, dass das Gerät erkennt, wann du deinen Handy-Wecker eingestellt hast und das vollständige Laden erst kurze Zeit vor dem Klingeln abschließt. Ähnliche Funktionen gibt es beim iPhone seit iOS 13, bei Huawei ab dem EMUI 9.1 und bei einigen Sony-Smartphones. Hat dein Smartphone keine solchen Funktionen, kannst du dich auch über auch entsprechende Apps oder Steuergeräte zur Akku-Pflege von Drittanbietern informieren.

Schonendes Laden des Handyakkus

Möchtest du deinen Handyakku möglichst schonend laden und zielst auf eine lange Lebensdauer des Akkus ab, solltest du am besten immer zwischen 50 und 80 % aufladen. Ein Lithium-Ionen-Akku, wie er heutzutage in fast allen Smartphones verwendet wird, sollte am besten nicht vollständig aufgeladen werden; die Alterung des Akkus kann damit beschleunigt werden.

Sehr hohe und sehr niedrige Temperaturen solltest du beim Laden nach Möglichkeit vermeiden. Empfohlen wird eine Temperatur zwischen 15 und 30 Grad.

Zusammengefasst kann die Frage, ob das Aufladen des Handys über Nacht für den Akku schädlich ist, nicht pauschal beantwortet werden. Es hängt von verschiedenen Faktoren, wie welches Handymodell du besitzt, welches Ladekabel du benutzt und bei welcher Temperatur du es lädst, ab. Eine richtige Pflege des Akkus kann seine Lebensdauer jedoch erhöhen und ist unkompliziert umzusetzen.