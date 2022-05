Fieser Facebook-Betrug: "Schau, du warst auf dem Bild" - so kannst du sich schützen

Auch über den Facebook-Messenger werden Phishing-Nachrichten verbreitet

"Schau, du warst auf dem Bild 🤣😆": Besonders auf dem Facebook-Messenger erhalten Nutzer immer wieder Nachrichten mit diesem oder ähnlichen Hinweisen. Dazu gibt es dann einen Link, der vermeintlich auf das genannte Foto führen soll.

Was so harmlos klingt und neugierig macht, ist tatsächlich eine miese Betrugsmasche. Mit ihr versuchen Internet-Kriminelle, die Daten von Facebook-Nutzern abzugreifen. Klickt man nämlich auf den Link, landet man in der Regel auf einer gefakten Facebook-Seite, auf der man dann seine Zugangsdaten für das soziale Netzwerk eingeben soll. Folgt man den Anweisungen, gelangen die Angaben direkt in die Hände der Betrüger.

Facebook-Messenger-Betrug: So kannst du dich schützen

Doch was tun, um nicht auf die Phishing-Falle hereinzufallen? Die oberste Regel lautet: Klicke auf gar keinen Fall auf irgendeinen Link, wenn du nicht genau weißt, worum es geht. Das gilt auch dann, wenn der Absender eine dir bekannte Person ist. Denn sie könnte ebenfalls in eine Phishing-Falle getappt sein und nun unabsichtlich die Betrugsnachrichten weiterverbreiten.

Außerdem solltest du dir angewöhnen, vor dem Eingeben deiner Logindaten immer die Seite, auf der du dich befindest, genau zu prüfen. Fallen dir Rechtschreib- oder Wortfehler auf? Steht da zum Beispiel "Hast du dein Konto vergessen?" statt "Hast du dein Passwort vergessen?"? Wenn du solche Fehler entdeckst, solltest du immer stutzig werden.

Eine kleine Entwarnung sei an dieser Stelle dennoch gegeben: Wer doch auf den Link geklickt hat und nun auf einer gefakten Login-Seite gelandet ist, braucht nicht gleich in Panik auszubrechen. Das bloße Aufrufen der Phishing-Seiten hat meist keine negativen Folgen. Problematisch wird es erst, wenn du wirklich deine Zugangsdaten eingibst.

Das solltest du tun, wenn du bereits auf die Phishing-Falle im Facebook-Messenger hineingefallen bist

Falls genau das passiert ist, deine Login-Daten also bereits bei den Betrügern gelandet sind, solltest du folgendes machen:

Ändere sofort das Passwort deines Facebook-Accounts. Schau nach, ob die im Account hinterlegte Mailadresse stimmt Informiere die Personen in deiner Freundesliste über deine Datenpanne Lass deinen Rechner auf Schadsoftware überprüfen Wenn schädliche Browsererweiterungen oder andere Schadsoftware gefunden werden, entferne diese umgehend.

