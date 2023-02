Facebook und Instagram bald kostenpflichtig? Meta stellt neues Modell vor

Twitter macht es vor: Elon Musk führt 8-Euro-Modell ein

Im November 2022 gab der neue Twitter-Chef Elon Musk bekannt, dass das kostenpflichtige Twitter-Blue-Abo statt wie bisher 4,99 Dollar nun 7,99 Dollar kosten soll. Das Abo soll für Twitter-Kund*innen künftig die Voraussetzung für die Verifizierung ihrer Konten mit dem blauen Häkchen sein, so das ZDF. Abonnent*innen sollen dafür weitere Funktionen nutzen und Vorteile, wie deutlich weniger Werbung, genießen können. Das neue Abo-Modell lief zunächst in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritannien an. "Sobald wir wissen, dass es in den ersten Ländern gut funktioniert und wir die Übersetzungsarbeit abgeschlossen haben, wird es weltweit eingeführt", schrieb Musk auf Twitter. Die deutsche Unternehmensvertreterin Jolanta Baboulidis teilte Anfang Februar 2023 mit, dass Twitter Blue jetzt auch in Deutschland verfügbar sei.

Nach Twitter jetzt auch Facebook und Instagram: Mark Zuckerberg kündigt kostenpflichtiges Abo an

An diesem Konzept hat sich scheinbar auch Meta-CEO Mark Zuckerberg ein Beispiel genommen. "Diese Woche beginnen wir mit der Einführung von Meta Verified - einem Abonnementdienst." Das neue Abo-Modell soll laut Zuckerberg Schutz vor Identitätsdiebstahl bieten, indem sich Nutzer*innen mit ihrem Ausweis verifizieren und dafür ein blaues Abzeichen erhalten. Dazu sollen auch ein direkter Zugang zum Kundenservice und der Schutz vor Nachahmer gehören. Kosten soll das ganze 11,99 Dollar im Monat bei der Web-Version und 14,99 Dollar für iOS. Aktuell wird das Modell in Australien und Neuseeland getestet, jedoch sollen schon bald weitere Länder folgen.

Hintergrund des kostenpflichtigen Abo-Modells dürften die gesunkenen Umsätze des Meta-Konzerns sein. Der Umsatz von Meta war im vergangenen Quartal um vier Prozent gesunken. Neben der allgemeinen Abkühlung des Online-Werbemarktes machen Facebook und Instagram zudem auch Apples Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre auf dem iPhone zu schaffen. App-Entwickler*innen müssen Nutzer*innen ausdrücklich um Erlaubnis fragen, wenn sie zur Personalisierung der Werbung ihr Verhalten quer über verschiedene Anwendungen und Dienste nachverfolgen wollen. Da viele das nicht wollten, gerieten Online-Werbemodelle durcheinander.

Sinkende Umsätze treffen nicht nur Twitter und den Meta-Konzern. Auch bei Snapchat gibt es inzwischen ein Abo-Produkt für 3,99 Dollar im Monat, das Zugang zu zusätzlichen Funktionen wie personalisierte Benachrichtigungstöne oder Bildschirm-Hintergründe bietet. Zuletzt hätten über zwei Millionen Nutzer*innen ein solches Abonnement mit dem Namen Snapchat+ abgeschlossen, hieß es bei Vorlage der jüngsten Quartalszahlen.

