Diese Emojis entlarven dich als "alt" - neue Umfrage zeigt es

Apple hat im März ein neues Software-Update herausgebracht, mit dem einige neue Features einhergingen. Wie der iPhone-Hersteller bereits zuvor angekündigt hatte, gibt es auch für das Verschicken von Nachrichten erneut Verbesserungen. Nutzer können zum Beispiel durch Festhalten eines Fotomotivs das ausgewählte Objekt zum Sticker umwandeln, der dann als Nachricht verschickt werden kann. Mit dem neuen iOS 16.4 ist außerdem die eigentlich schon große Auswahl an Emojis nochmal erweitert worden, 21 weitere Emojis kamen dazu, etwa ein erschüttertes Gesicht oder zwei zur Seite schiebende Hände und einige andere Smileys.

Die Emojis können zwar auf vielseitige Weise benutzt werden, aber nicht alle haben bei den verschiedenen Altersgruppen auch die gleiche Bedeutung oder den gleichen Effekt. Dazu hat die Firma Perspectus Global eine Studie mit 2000 Teilnehmern im Alter von 16 bis 29 Jahren, die also zur sogenannten Generation Z gehören, durchgeführt. Bei der Umfrage wurde herausgefunden, welche Emojis für junge Leute "alt klingen".

Diese Emojis benutzen "alte" Leute

Auf Platz eins dieser Emojis ist mit 24 Prozent der Stimmen der nach oben gestreckte Daumen. Die Befragten behaupteten, dass dieses Symbol eher unhöflich und kurz angebunden wirke. Stattdessen verwenden die jüngeren Leute lieber das Symbol für Händeschütteln.

Ranking der 10 Emojis Wer eines dieser zehn Emojis nutzt, entlarvt sich für die Generation Z als alt. Felicitas Arnold/inFranken.de

Obwohl es eigentlich ein weit verbreitetes Symbol ist, steht an der nächsten Stelle der Rangliste das rote Herz mit 22 Prozent. Auch das gehört also für die Gen Z zu eben denen Emojis, die aus dem Trend gekommen sind. Das heißt aber noch nicht, dass das Herzsymbol komplett aus dem Gebrauch gekommen ist. Es wird nur jetzt in anderen Farben benutzt oder in Form des von kleinen Herzen umgebenen Emoji, der verlegen grinst.

Auf den nachfolgenden Plätzen des Rankings sind unter anderem der Affe, der sich die Augen zuhält, das weinende Gesicht oder die applaudierenden Hände. Das stark weinende Emoji wird von jungen Leuten nicht mehr benutzt, um Traurigkeit auszudrücken, sondern oft als Ersatz für das Tränen lachende Emoji. Um das Zeichen für "Ok" und den grünen Haken zu vermeiden, verwendest du wie bei dem hoch gestreckten Daumen das Emoji für Händeschütteln. Je nach Kontext kannst du statt des Hundehaufens oder des Affen mit zugehaltenen Augen-Emoji auch das Clownsgesicht verschicken. Denn das passt in unangenehmen Situationen, über die man sich lustig macht.

Beliebt bei Generation Z: Totenkopf und das schmelzende Gesicht

Der Kussmund kann durch die Hände, die ein Herz formen, ersetzt werden. An letzter Stelle, das Grimassen schneidende Gesicht, kann man durch das schief grinsende Emoji austauschen. Andere beliebte Emojis unter jungen Leuten sind der Totenkopf als Symbol für "sich totlachen" oder das schmelzende Gesicht für unangenehme Situationen. Einer der Gründe dafür, dass Emojis so unterschiedlich ankommen können, kommt von den verschiedenen Arten von Humor zwischen den Generationen.

Denn laut einer Studie der Universität Bremen macht sich die Generation Z beispielsweise gerne über sich selbst lustig oder benutzt "Galgenhumor". Die Babyboomer-Generation, mit den Geburtsjahrgängen zwischen 1946 und 1964, hingegen bevorzugt verbindende Themen, also Humor über Gemeinsamkeiten.