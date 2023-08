App-Empfehlungen: Eine Auswahl der besten und angesagtesten Apps für Fotos, Spiele und Gesundheit

Bitte lächeln: Die besten Foto-Apps

Unterhaltung für zwischendurch: Apps für Gaming-Fans

Gesundheit geht vor: Fitness und Meditation mit diesen Apps

Beim Stichwort "Handy-App" denken die meisten Menschen wohl an die Klassiker wie WhatsApp oder Instagram. Es gibt allerdings noch weitaus mehr nützliche Apps, mit denen du z. B. Fotos bearbeiten, dir unterwegs die Zeit vertreiben oder etwas für deine Gesundheit tun kannst. Wir stellen dir einige (Geheim-)Tipps aus den Kategorien Fotos, Gaming und Gesundheit vor.

Mit diesen Apps werden deine Fotos garantiert eine 10/10

Mit kostenlosen Foto-Apps für iPhone oder Android-Smartphones lassen sich Fotos auf dem Handy bearbeiten, für Instagram optimieren oder verschönern. Aber welche ist die beste App zum Bearbeiten deiner Bilder im schier endlosen Angebot der App Stores? Zunächst wäre da einmal die App "PhotoDirector". Diese gilt als die beste Bildbearbeitungs-App auf dem Markt und du kannst sie kostenlos downloaden.

"PhotoDirector" überzeugt mit smarten KI-Tools, Animationseffekten sowie leistungsstarken Funktionen zum Freistellen und zur Retusche. Die App verfügt über den größten Funktionsumfang, eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine lizenzfreie Stockbibliothek von iStock by Getty Images. Die Bearbeitung ist dank der smarten Werkzeuge auch für Anfänger*innen geeignet und überzeugt erfahrene Fotograf*innen mit präzisen Settings und professionell aussehenden Ergebnissen. Hinweis: Ein Großteil der Tools steht dir, wie bereits erwähnt, kostenlos zur Verfügung, die Premium-Version der App kannst du jedoch nur nutzen, wenn du zahlst.

Eine weitere kostenlose, simpel nutzbare App zum Bearbeiten deiner Fotos ist "Pixlr". Im Test schneidet sie kaum schlechter ab als "PhotoDirector" und besticht ihrerseits mit Tools wie automatischer Farbkorrektur, verschiedenen Filtern und Overlays sowie Vorlagen für Foto-Collagen. Zudem gibt es die fertigen Fotos in unterschiedlichen Ausgaben, z. B. als JPG, PNG oder BMP. Da die App sehr unkompliziert ist, finden sich hier auch Einsteiger schnell zurecht.

Die wohl beste App zum Erstellen von Collagen ist derweil "PicsArt". Diese bietet dir ein breites Spektrum an Highlights - dazu zählen u. a. eine große Auswahl an Bearbeitungstools, verschiedene Sticker und Filter sowie der bezeichnende Community-Charakter, der ein entscheidender Faktor für die wachsende Beliebtheit der App ist. Selbstverständlich verfügt "PicsArt" über alle Grundfunktionen wie Croppen, Größenanpassung und Optimierung. Auch eine Kamera-Funktion ist im Programm zu finden.

Zuletzt möchten wir dir noch die App "Snapseed" vorstellen, diese dürfte allerdings eher für Profinutzer*innen von Interesse sein. "Snapseed" lockt mit einem breit gefächerten Repertoire - darunter fallen über dreißig Bearbeitungswerkzeuge in Profiqualität, Presets und Filter für Ein-Klick-Anpassungen sowie das Benefit, mit RAW-Formaten umgehen zu können. Hinzu kommt, dass die App komplett kostenlos ist, es gibt weder In-App-Käufe, noch Werbung. Die anspruchsvollen Funktionen richten sich in erster Linie an Content-Ersteller und Fotografen, die bereits Erfahrung haben.

Spielen, Sport treiben und zur Ruhe kommen mit diesen Apps

Die beliebteste Gaming-App für Android-Smartphones ist wohl "Super Mario Run". Vielleicht kennst du dieses Spiel noch von deinem Nintendo oder deinem Gameboy. Mit dem Namenszusatz "Run" gibt es Super Mario nun auch für dein (Android-)Handy. Genau wie damals, durchläufst du mit dem wohl bekanntesten Klempner der Welt unterschiedliche Level, weichst gegnerischen Spielern aus und sammelst unterdessen kleine Münzen ein. Vier Level sind umsonst spielbar, die Vollversion kostet aktuell knapp elf Euro.

Wenn du einen Zeitvertreib mit Suchtfaktor suchst, könnte die Gaming-App "Candy Crush" das Richtige für dich sein. Das Spiel ist mittlerweile zum Klassiker avanciert, zählt heutzutage zum Standardrepertoire der Handy-Games. Das Prinzip ist simpel: Es gilt, kleine Bonbons zu kombinieren und zu tauschen, um ins nächste Level zu gelangen. Das farbenfrohe Spiel ist kostenlos. Auf Wunsch kannst du aber gegen einen Aufpreis zusätzliche Extras freischalten.

Kommen wir zur Kategorie Gesundheit - "Strava" gilt aktuell als die beste kostenlose Fitness-App. Sie verbindet Fitness-Tracking mit sozialem Netzwerk, sprich sie erfasst deinen gesamten sportlichen Lebensweg an einem zentralen Ort – und du kannst diesen mit deinen Freunden teilen. Mithilfe von "Strava" zeichnest du alles auf, d. h. Läufe, Fahrten, Wanderungen, Yoga und über 30 andere Sportarten. Die App ist vor allem unter Radsportler*innen sehr beliebt, aber du kannst sie, wie bereits erwähnt, auch für viele andere sportliche Aktivitäten nutzen.

Nach dem Sport kann es guttun, sich ein wenig zu entspannen. Wir empfehlen dir die Meditations-App "Headspace". Um sie nutzen zu können, meldest du dich mit deinem Facebook-Account oder über deine E-Mail-Adresse an. Anschließend werden dir verschiedene Kategorien vorgeschlagen, z. B. Stress & Ängste, Einschlafen, Persönliche Entwicklung oder Gesundheit. Du kannst einige davon auswählen und auf Basis dieser sowie weiterer Angaben wird dir schließlich ein Meditations-Grundlagen-Kurs angeboten. Schritt für Schritt lernst du, wie du meditierst - überwiegend kostenlos. Das Komplettprogramm ist zahlungspflichtig.