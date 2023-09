Start für Android 14: Update bereits für erste Nutzer möglich - das ändert sich

Android 14 steht in den Startlöchern. Über den genauen Starttermin des neuen Betriebssystems wurde lange nur spekuliert. So hatte OnePlus kürzlich als erster Hersteller bekannt gegeben, dass sie das Update ab dem 25. September 2023 ausrollen wollen - nun könnte es aber deutlich früher schon so weit sein.

Wichtig für alle Nutzer von Android-Handys bleibt vor und nach dem Update auch das Leeren des Cache. Nur ein Fünftel aller Nutzer machen es regelmäßig - dabei bringt es Vorteile. Wie Chip berichtet, sind jetzt Screenshots aufgetaucht, die den fertigen Build des Betriebssystems zeigen sollen. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um die finale Version. Android 14 könnte demnach bereits am Dienstag (5. September 2023) auf den ersten Geräten auftauchen.

Android 14 schon Anfang September verfügbar? Das ist zum neuen Betriebssystem bekannt

Für diesen Tag ist auch das September-Update geplant, das ein Sicherheitsupdate sowie einzelne Updates spezielle für Pixel-Geräte enthält. Normalerweise würde das Update am Montag ausgerollt werden, doch in den USA ist ein Feiertag. Daher gehen die meisten vom Dienstag aus - gesichert ist das aber noch nicht. Laut dem Technik-Blog SmartDroid könnte zunächst auch nur der Quellcode für Android 14 veröffentlicht werden.

Sicher ist, dass vorerst nur die unterstützten Pixel-Geräte mit der neuen Android-Version versorgt werden. Dazu zählen die Smartphones ab dem Pixel 4a 5G bis zum neuesten Pixel 7a, das Pixel Fold und Pixel Tablet. Der Hersteller Samsung wird wohl ebenfalls zu den ersten gehören, die Android 14 auf ihre Geräte bringen wollen. Für die Top-Smartphones wurden bereits erste Beta-Versionen verfügbar gemacht.

Auf folgende Funktionen können sich Android-Nutzer freuen:

Mehr Sicherheit beim App-Download: Apps, die für Android 5.1. oder ältere Versionen entwickelt wurden, können nicht mehr installiert werden. Laut Google seien diese ein Sicherheitsrisiko, da sie neue Funktionen für Datensicherheit und Privatsphäre nicht nutzen können.

Transparente Navigationsleiste: Die Navigation Bar am unteren Rand lässt sich transparent einstellen, damit mehr vom Bildschirm sichtbar bleibt.

Aufblitzen bei Benachrichtigungen: Das Display oder der Kamerablitz blinkt, wenn eine Nachricht eingeht - eine besonders wichtige Funktion für Menschen mit beeinträchtigtem Hörvermögen. Bisher zwar auf einigen Geräten möglich, aber nicht im Betriebssystem verankert.

Comeback der alten Batterie-Statistik: In den Akku-Einstellungen ist endlich wieder "Bildschirmzeit seit letzter vollständiger Ladung" verfügbar. In einem vorangegangenen Update wurde die Statistik durch "Nutzung der letzten 24 Stunden" ersetzt.

Selektive Berechtigungen: Ihr müsst Apps nicht mehr euren gesamten Speicher freigeben, ihr könnt den Zugriff auf einzelne Ordner beschränken.

Benachrichtigung über geänderte Berechtigungen: Bisher mussten App-Entwickler die Nutzer separat informieren, zum Beispiel per Mail. Ändern sich künftig die Berechtigungen einer App, die du bereits installiert hast, erhältst du eine App-Benachrichtigung.

Individuelle Anpassung von Sperrbildschirm und Hintergrund: Auf dem Lockscreen können Nutzer zum Beispiel Layout, Uhr oder Schriftart anpassen. Wallpaper für den Hintergrund kann mit 3D-Parallax-Effekt oder Emojis erstellt werden. Später soll noch ein KI-Generator dazukommen.

Pin-Eingabe ohne visuelles Feedback: Die Animation kann abgestellt werden, damit es schwieriger wird, den Pin abzuschauen.

Verbesserte Authentifizierung mit Passkeys: Die Anmeldung per Gesichtserkennung soll für deutlich mehr Apps möglich werden.

Zudem gibt es Gerüchte, dass Android 14 die Kommunikation über Satelliten unterstützen wird. Bei Apple ist es schon länger möglich, sich für Notrufe mit einem Satelliten zu verbinden, wenn der Mobilfunk und das WLAN-Netzwerk nicht funktionieren. Weitere Spekulationen drehen sich um das Klonen von Apps, damit man sie mit mehreren Konten gleichzeitig nutzen kann, und die Möglichkeit, die Sim-Karte zu kopieren und als E-Sim abzuspeichern.

Vorschaubild: © Pixabay