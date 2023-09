Android-Handys mit weiteren Neuerungen - was jetzt noch alles kommt

Google plant seit Jahren alle Geräte seines Ökosystems - Smartphones, Tablets, Smartspeaker oder Kopfhörer - besser miteinander zu verknüpfen.

Dieses Vorhaben setzt Google in diesem Jahr stetig weiter, wie t3n.de berichtet. Dies konnte in den Assets der Play-Services entdeckt werden. Diese Play-Dienste werden beispielsweise genutzt, um Verbindungen zu Autos, Smartwatches, Chromebooks oder Ähnlichem herzustellen.

Änderungen bei Google: Android-Ökosystem soll enger zusammenwachsen

Die Funktion "Link Your Devices" soll ein großes Update erfahren. Laut dem Android-Enthusiasten AssembleDebug sind in der aktuellen Version der Google-Play-Services-App neue Strings für diverse Funktionen hinzugefügt worden.

Eines der neuen Features ist der "Instant Hotspot", mit dem verknüpfte Geräte einen Hotspot einschalten und eine Verbindung herstellen können. Insbesondere bei Android-Tablets ohne Mobilfunkmodem dürfte das sehr hilfreich sein.

Mithilfe der Funktion "Name und Passwort zufällig vergeben" werde zudem verhindert, dass andere Geräte den eigenen Instant-Hotspot entdecken.

Android-Neuerungen in 2023: Das kommt noch in diesem Jahr

Außerdem soll es bald eine "Internetfreigabe" geben, mit der eure Geräte eine Verbindung zu eurem Hotspot und WLAN-Netzwerk herstellen können. "Die Internetfreigabe funktioniert mit Chromebooks und Android-Geräten, die in eurem Google-Konto angemeldet sind. Bluetooth muss für die Internetfreigabe aktiviert sein", zitiert AssembleDebug aus den Assets.

Zudem soll es eine automatische WLAN-Freigabe bei Android geben. Geräte in der Nähe können sich dann mit dem WLAN verbinden, ohne, dass das Passwort erneut eingegeben werden muss.

Ein weiteres neues Feature: die Anrufumschaltung. Mit dieser kann innerhalb von Anrufen zwischen den Geräten gewechselt werden.

Neue Features nicht nur für Android 14 - Features wichtig im Kampf gegen Apple

Im Laufe der kommenden Wochen wird Android 14 zwar voraussichtlich veröffentlicht. Die neuen Features werden sich jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht darauf beziehen. Sie werden über die Google-Play-Dienste verteilt und sollten vor allem auf älteren Android-Geräten landen.

Auch die Airdrop-Alternative Nearby-Share sowie die angekündigte Erweiterung des "Mein-Gerät-finden"-Netzwerks gibt es nicht nur für aktuelle Android-Versionen. Viele dieser Funktionen stehen auf Android-Geräten ab Version 6.0 zur Verfügung.

Die geplanten Features sind für Google extrem wichtig, um im Kampf gegen Apple mitzuhalten und den Nutzer*innen mehr Komfort zu bieten. In den USA ist beispielsweise ein schleichender Trend zu beobachten von Nutzer*innen, die von Android zu iOS abwandern. Aber auch in Deutschland gibt es eine Entwicklung, die Google nicht gefallen dürfte. 2020 lag der Android-Anteil in Deutschland bei über 80 Prozent - im Sommer 2023 ist er jedoch auf unter 70 Prozent gefallen, laut Kantar World Panel. Ob Google hier das Ruder wieder herumreißen kann? Es bleibt abzuwarten.

Vorschaubild: © AdobeStock/DatenschutzStockfoto