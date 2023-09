Satelliten-Notruf für Android-Handys - wird Garmin der wichtige Google-Partner?

Immer wieder dürfen sich Besitzer von Android-Handys über Neuerungen, kleinere Features und Hinweise zur besseren Nutzung freuen. Zuletzt wurde bekannt, dass etwa nur ein Fünftel aller Android-Nutzer regelmäßig ihren Cache leeren - was sehr wichtig ist fürs Handy. Auch für eine weiter neue Funktion kann dies dann durchaus sinnvoll sein.

Was für iPhone 14 von Apple bereits seit März möglich ist, soll nun auch im nächsten Android-Update enthalten sein - ein Notruf über eine Verbindung zu einem Satelliten. Eigentlich hatte sich Google mit konkreten Aussagen zurückgehalten. Erste Hinweise sind jetzt aber wohl aufgetaucht.

Satelliten-Notruf für Android-Handys - wird Garmin der Partner für Google?

Wie das Technikmagazin Chip schreibt, war zunächst nur klar, dass Google seine Partner auf diesem Feld mit der neuen Android-Version unterstützen möchte. Und dieser Partner könnte jetzt bekannt sein. Zumindest bei einem Blick auf einen Tweet von Neil Rahmouni. Er hat wohl in der Google-Messages-App eine entscheidende Entdeckung gemacht, die auf das Unternehmen Garmin hindeutet.

Dazu heißt es bei chip.de weiter, dass der Twitter-Nutzer in den Codezeilen der "Google Messages"-App eben die Hinweise auf einen konkreten Kooperationspartner gefunden haben könnte. Konkret stieß er auf folgenden Hinweis, der wohl nach der Freischaltung der Satelliten-Funktion angezeigt wurde: "Bei Fragen zu Ihrem Notfall rufen Sie Garmin Response unter %1$s an. Um einen neuen Notfall zu melden, rufen Sie Ihre lokale Notrufnummer an."

Darum wäre Garmin für Google und die Android-Pläne ein starker Partner

Mit Garmin hätte man in der Tat einen starken Partner an der Hand für die Android-Produkte. Das amerikanische Unternehmen, mit Hauptsitz in Schaffhausen, produziert bereits seit Jahren erfolgreich Geräte für Navigation, GPS-Satellitenkommunikation, Smartwatches und Multisportuhren.

Und das Fachportal chip.de berichtet sogar, dass es laut einzelner Gerüchte eine direkte "Implementierung im kommenden Samsung Galaxy S24 (Ultra)" gibt.

Unternehmen: Garmin Operativer Hauptzentrale: Olathe, Kansas, Vereinigte Staaten Gründung: Oktober 1989, Lenexa, Kansas, Vereinigte Staaten Umsatz: 4,91 Milliarden USD (2023)

Offizielle Aussagen zu Details zur Satelliten-Kommunikation unter Android 14 gab es noch keine.

Vorschaubild: © AdobeStock/DatenschutzStockfoto