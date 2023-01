Alte Handynummer mitnehmen bei neuem Anbieter: Diesen Haken gibt es

Gesetzliche Regelungen

Alle deine Freund*innen, Verwandten und Bekannten haben bereits deine Handynummer eingespeichert. Aus dem Grund ist es oft am einfachsten, die alte Nummer bei einem Anbieter-Wechsel mitzunehmen. Wir erklären dir, was es zu beachten gibt, damit du keine Gebühren zahlen musst.

Regelungen rund um die Rufnummernmitnahme

Hat ein anderer Anbieter ein Tarif-Angebot, welches besser zu deinen persönlichen Bedürfnissen passt, ist es verständlich, dass du einen Wechsel in Betracht ziehst. Da nun bereits Kolleg*innen, Freund*innen und Bekannte deine Nummer haben, wäre es lästig, diese zu wechseln. Einfacher ist es, wenn du deine alte Handynummer bei einem Anbieter-Wechsel mitnimmst.

Grundsätzlich gilt: Du darfst deine Handy-Rufnummer kostenlos zu deinem neuen Anbieter mitnehmen. Bereits seit dem 1. November 2002 sind Mobilfunkanbieter laut Telekommunikationsgesetz (TKG) dazu verpflichtet, ihren Kund*innen die Mitnahme ihrer alten Rufnummer zu ermöglichen. Dieses Verfahren wird allgemein Mobile Number Porta­bility (MNP) genannt. Bei dem neuen Anbieter beantragst du dafür einfach die Mitnahme der Rufnummer; dies wird auch Portierungsauftrag genannt. Seit dem 1. Dezember 2021 ist es nach Angabe der Bundesnetzagentur darüber hinaus gesetzlich festgelegt, dass du eine Rufnummernmitnahme noch bis einen Monat nach Ende des alten Vertrags beantragen kannst. Wichtig ist, dass deine Kundendaten vom alten Vertrag mit denen im neuen Vertrag übereinstimmen. Ebenfalls seit dem 1. Dezember 2021 dürfen keine Entgelte mehr für eine Rufnummernmitnahme berechnet werden, wie es früher häufig der Fall war. Diese Regelung gilt sowohl für Festnetz-, als auch für Mobilfunk-Rufnummern.

Doch nicht immer gelingt eine Rufnummernmitnahme so einfach. Trotz dessen, dass die gesetzliche Grundlage die Mitnahme nicht nur zulässt, sondern auch gebührenfrei ermöglicht, kommt es häufig zu versteckten Kostenfallen. Diese fallen dir als Kund*in vielleicht nicht gleich auf. Grund dafür, dass Anbieter*innen dennoch teilweise Gebühren beanspruchen, liegt an einer Formulierung im Gesetzestext. Aus dem § 59 TKG wird der Rahmen für den Begriff des "Anbieterwechsels" aufgespannt; ein Recht, die Rufnummer bei Vertragsänderungen mitzunehmen, bei denen der alte und neue Telefonanbieter identisch sind, ergibt sich genau genommen aus dem Gesetz nicht. Das Gesetz beschreibt mit einem Anbieter-Wechsel also einen Wechsel des Unternehmens beziehungsweise Vertragspartners.

So umgehst du die Kostenfalle

Es kann also passieren, dass du den Anbieter deines Erachtens wechselst, aber eigentlich derselbe Netzbetreiber dahinter steckt. Dies liegt daran, dass viele Netzbetreiber ihre Dienste über verschiedene Untermarken anbieten; somit wechselst du zwar die Marke, den Anbieter genau genommen und aus gesetzlicher Sicht jedoch nicht.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um herauszufinden, in welchem Netz man sich befindet. CC0 / Pixabay / Foundry

Diese von außen betrachtete Kleinigkeit kann dafür sorgen, dass es nicht nur zu Schwierigkeiten bei einer Rufnummernmitnahme kommt, sondern darüber hinaus Gebühren anfallen. Um eventuelle Gebühren zu vermeiden, lohnt es sich, wenn du bei einer Wechselplanung genau schaust, ob tatsächlich ein Anbieter-Wechsel vorliegt. In den AGB des Tarifes, welchen du herausgesucht hast, muss ein sogenannter Leistungserbringer gelistet sein. Dieser verrät dir, wer der Anbieter ist.

Bei dem Wechsel musst du deine Rufnummer ganz genau angeben. Bist du unsicher, was deine aktuelle Netzzugehörigkeit angeht, kannst du diese einfach über Webdienste wie netz-abfrage.de überprüfen. Im Zweifelsfall kannst du bei deinem derzeitigen Anbieter fragen, welchen Support sie anbieten. Häufig gibt es neben der Webanfrage die Möglichkeit, das eigene Netz über eine Kurzwahl oder per SMS herauszufinden. Des Weiteren muss dir der Anbieter, zu welchem du wechseln möchtest, vorab aufkommende Kosten aufschlüsseln. Auch an diesem Punkt kannst du erkennen, ob es möglicherweise Gebühren für eine Rufnummernmitnahme gibt.

Fazit

Gesetzlich geregelt ist, dass du deine Rufnummer kostenlos bei einem Anbieter-Wechsel mitnehmen kannst. Der Formulierung des Anbieter-Wechsels ist mit Vorsicht zu begegnen, denn es kann passieren, dass dein Tarif von demselben Netzbetreiber angeboten wird, bei welchem du aktuell bist. In dem Falle könnten Gebühren für die Rufnummernmitnahme anfallen. Informierst du dich im Voraus, kannst du die Kostenfalle einfach umgehen.