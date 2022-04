Änderung bei WhatsApp: Dieses neue Feature könnte schon bald für Ärger sorgen

WhatsApp bietet die Möglichkeit, selbstlöschende Nachrichten zu versenden. Doch schon bald könnte eine Änderung an diesem Feature kommen, die für einiges Unverständnis bei Nutzer*innen sorgen dürfte.

Offenbar will der Messenger-Dienst in Zukunft die Möglichkeit anbieten, selbstlöschende Nachrichten in reguläre umzuwandeln. Was genau das bedeutet und welche Folgen die Änderung für WhatsApp-User*innen hat, erfährst du hier.

Neues WhatsApp-Feature: Das ändert sich bei selbstlöschenden Nachrichten

Die Entwicklung selbstlöschender Nachrichten bei WhatsApp macht weiter Fortschritte. Wie die Seite WABetaInfo berichtet, gibt es nun auch in der Beta-Version für das Apple-Betriebssystem iOS die Möglichkeit, selbstlöschende Nachrichten in reguläre umzuwandeln.

Was zunächst recht unspektakulär klingt, hat weitreichende Folgen. Denn damit haben Nutzer*innen zugleich die Option, Nachrichten, die eigentlich wieder verschwinden sollten, zu behalten.

Für Android wurde diese Funktion schon vor einigen Wochen eingeführt. Werden selbstlöschende Nachrichten in reguläre umgewandelt, bleiben sie dauerhaft im Chat. Zwar gibt es dann trotzdem noch die Möglichkeit, die Nachricht zu löschen. Doch muss man dazu überhaupt erst einmal bemerken, dass sich der Status der Nachricht geändert hat und sie nun dauerhaft sichtbar ist.

Darum könnte die geplante Änderung bei WhatsApp für Ärger sorgen

Selbstlöschende Nachrichten sind eigentlich dafür gedacht, dass sie von selbst wieder aus dem Chat verschwinden. Nutzer*innen können so selbst darüber bestimmen, wie lange eine Nachricht in einem Chat existiert. Leute, die sehr auf ihre Privatsphäre bedacht sind, dürften über die geplante Änderung darum alles andere als begeistert sein. Doch nicht nur das: Manchen Nutzer*innen könnte das neue Feature sogar richtige Probleme bereiten - etwa wenn vertrauliche oder besonders sensible Informationen gespeichert und später gegen die Absender*innen der Nachricht verwendet werden.

Im Extremfall könnte die neue Funktion WhatsApp-User*innen sogar dazu veranlassen, dem Messenger-Dienst den Rücken zu kehren und stattdessen auf Alternativen wie Signal oder TeleGuard umzusteigen.

Ob sich das Feature tatsächlich durchsetzt und dauerhaft erhalten bleibt, ist allerdings noch offen. Derzeit befindet es sich noch in der Entwicklung und ist nur für Beta-Tester*innen verfügbar.

