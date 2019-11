Instagram schafft Likes in Deutschland ab - das sind die Gründe

Das soziale Netzwerk Instagram wird weltweit bei einigen Nutzern die Anzahl der Likes nicht mehr anzeigen. In Ländern wie Kanada, Brasilien, Irland, Italien, Neuseeland und Australien läuft das Pilotprojekt bereits.

Nun wird der Test auch auf Deutschland ausgeweitet. "Nutzer, die Teil des Test sind, sehen nicht mehr die Gesamtzahl der Likes und Views von Fotos und Videos anderer in ihrem Feed", erklärt Tara Hopkins von Instagram. Nur die Likes für die eigenen Beiträge sollen für die Nutzer sichtbar bleiben.

Intagram schafft Likes ab: Das steckt dahinter

Mit der fehlenden Anzeige für die erreichten Likes wolle Instagram den Nutzern dabei helfen, sich auf ihre geteilten Fotos und Videos zu konzentrieren. Die Anzahl von Likes solle keine oder nur noch eine untergeordnete Rolle spielen.