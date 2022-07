Huggy Wuggy-Stofftier jetzt verboten: Deshalb ist der Hype um die Horror-Figur so gefährlich

Medien- und Elternratgeber warnt vor "Huggy Wuggy"

Warnung vor "Huggy Wuggy": Derzeit kursieren bei YouTube, TikTok oder Instagram Videos und Bilder der Figur "Huggy Wuggy". Dabei handelt es sich um ein blaues Plüschtier mit einem breiten Maul voller spitzer Zähne. Bekannt wurde "Huggy Wuggy" durch das PC-Game "Poppy Playtime", das sich eigentlich an Erwachsene richtet, wie der Medien- und Elternratgeber flimmo.de berichtet. Für Kinder soll das Spiel völlig ungeeignet sein und kann verstören, weshalb der Ratgeber nun Eltern und auch Kinder vor dem Spiel und der Figur warnt. In den USA ist der Trend um die gruselige Horror-Figur gerade wieder aktueller denn je. Viele Schulen warnen und fordern Eltern zur Wachsamkeit auf.

"Huggy Wuggy" kann Kinder verstören: Das können Eltern tun

Durch "Let's-Play-Videos" wurde "Huggy Wuggy" auch über die Gaming-Szene hinaus bekannt, teils spielen schon Grundschulkinder das Spiel in den Pausen nach. Es soll auch schon Videos geben, in denen YouTuber*innen vorgeben, von dem blauen Plüschtier bedroht und entführt zu werden, so flimmo.de. "Dass diese Geschichten fiktiv sind, ist für Kinder nicht so leicht zu durchschauen."

Zeigen Kinder, dass sie dadurch verängstigt sind und sich gruseln, sollten Eltern die Ängste ernst nehmen und Trost spenden. "Auf keinen Fall sollten den Kindern Vorwürfe gemacht werden oder sie mit einem Medienverbot "bestraft" werden. Das könnte zur Folge haben, dass sie sich in Zukunft nicht mehr an die Eltern wenden, wenn sie auf gruselige Inhalte stoßen. Stattdessen kann es Kindern helfen, das Gesehene aktiv und in Begleitung zu verarbeiten", wird geraten.

Doch nicht nur flimmo.de warnt vor "Huggy Wuggy". Auch die Jugend- und Familienstiftung "jugendnetz berlin" hat bereits im Januar 2022 auf die Gefahren des Grusel-Plüschtiers hingewiesen. "Wie hier Kinderspiele und Kindheitsängste in einem Horrorszenario aufgegriffen werden, kann Kinder sehr verstören", heißt es hier.

Stofftier teilweise verboten - "Huggy Wuggy" nicht nur im Internet unterwegs

Aber "Huggy Wuggy" ist nicht mehr nur bei YouTube und auf anderen Internet-Plattformen ein Problem - mittlerweile gibt es das gruselige Monster auch als Stofftier. Im Spiel "Poppy Playtime", in dem die Figur den Bösewicht verkörpert, verteilt "Huggy Wuggy" tödliche Umarmungen. Experten zufolge kann diese Tatsache bei dem Stofftier gefährlich werden.

Zum Schutz der Kinder verbieten in Deutschland jetzt Medienberichten zufolge erste Kitas und Schulen die Kuscheltiere. Im Interview mit dem TV-Sender RTL schätzt Medienpädagogin Dr. Iren Schulz die Gefahr durch "Huggy Wuggy" zwar als gering ein, trotzdem sollten Eltern einen genauen Überblick über das Medienverhalten ihrer Kinder behalten.