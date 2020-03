Man lauscht den Worten des Sprechers und fühlt sich plötzlich wie in einer anderen Welt: Hörbücher sind ideal, wenn man zur Ruhe kommen will, seine Umgebung ausblenden möchte oder keine Zeit hat, ein gedrucktes Buch zu lesen. Ein Ersatz für normale Bücher sind die gesprochen Varianten eher nicht, vielmehr entwickeln sie durch die Stimme des Sprechers einen ganz eigenen Reiz. Hier gibt es weitere Tipps der inFranken.de-Redaktion, wie Sie Lagerkoller in der Corona-Krise vermeiden können.

An Hörbücher zu kommen, ist ziemlich einfach: Man kann sie in Geschäften als kaufen, aber auch im Internet. Und sie lassen sich so ziemlich überall hören: beim Mitfahren im Auto, beim Warten an der Bushaltestelle oder gemütlich im Bett liegend. Und anders als beim Lesen braucht man dazu noch nicht einmal Licht.

Hörbuch und Hörspiel - das ist der Unterschied

Übrigens unterscheidet man zwischen Hörbüchern und Hörspielen: Bei Hörspielen gibt es zum Beispiel mehrere Sprecher. Außerdem sind Hörspiele, zu denen auch bekannte Serien wie Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, TKKG oder Die drei ??? gehören, meist mit Musik und Soundeffekten angereichert. Die meisten Hörbücher setzen dagegen ausschließlich auf einen einzigen Sprecher. Besonders gute Hörbuchsprecher zeichnen sich dadurch aus, dass sie verschiedene Charaktere mit unterschiedlicher Färbung sprechen - oder einfach ihre markante Stimme wirken lassen.

Die Anzahl der Nutzer von Hörbüchern in Deutschland steigt ständig. Wie eine Studie des Stastistik-Onlineportals statista.de zeigt, gaben im Jahr 2019 rund 7,8 Millionen Menschen an, täglich Hörbücher zu hören. Im Jahr 2016 lag dieses Zahl der täglicher Hörer noch bei 2,1 Millionen. Auch die Zahl der Menschen, die in den vergangenen zwölf Monaten Hörbücher gehört haben, ist laut statista.de zwischen 2016 und 2019 enorm gestiegen - von 14 Millionen auf 23 Millionen.

Wer sich Hörbücher online kaufen möchte, findet bei Audible die größte Auswahl. Die Amazon-Tochter ist ein Anbieter für Hörbuch-Downloads und bietet unter anderem Abo-Modelle auf monatlicher Basis an. Dabei bekommt der Kunde für 9,95 Euro im Monat stets ein Hörbuch, das auch über den Abo-Zeitraum hinaus in seinem Besitz bleibt. Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar.

Zu beachten ist, dass es sich nicht um Streaming handelt. Nach dem Download kann ein Hörbuch also auch ohne aktive Internetverbindung abgespielt werden. Laut eigenen Angaben hat Audible rund 200.000 Titel im Programm. Besonder praktisch: Audible bietet einen kostenloses Probemonat an*.

Die besten Hörbücher: Das sind die Favoriten der Redaktion

Auch in der Redaktion von inFranken.de gibt es einige Hörbuch-Fans. Sie haben eine Liste mit ihren Lieblings-Hörbüchern erstellt, die unterschiedliche Genres und Interessen bedient.

1. Die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling

Die Geschichten rund um ein kommunistisches Känguru sind nicht nur ein Bucherfolg. In diesem Jahr folgte auch eine Verfilmung. Und für die Lesung hätte sich wohl niemand besser eignen können als Autor Marc-Uwe Kling, der seine Geschichte hier live und ungekürzt vorträgt.

2. Harry Potter von Joanne K. Rowling

Es existieren zwei gesprochene Versionen der "Harry Potter"-Serie. Die neuere wurde von Felix von Manteuffel eingelesen und wirkt schnörkelloser und erwachsener als die alte Fassung von Rufus Beck. Trotzdem sind wir uns einig: Wir ziehen die quirlige Beck-Version vor, auch weil uns die Vielfalt von Dialekten, die der Stimmkünstler aus dem Hut zaubert, beim Hören immer wieder ein Grinsen ins Gesicht zaubert.

3. Es von Stephen King

Nicht erst seit den Verfilmungen ein Horror-Klassiker: Stephen Kings Saga vom Kampf den "Clubs der Verlierer" gegen das Böse, das sich als fieser Clown Pennywise manifestiert. Das Hörbuch von "Es" wird meisterhaft gelesen von David Nathan (deutsche Stimme von Johnny Depp und Christian Bale) - und eignet sich besonders für Grusel-Fans, die viel Zeit haben. Mit 52 Stunden Spieldauer wird es bei dem King-Hörbüchern bei Audible nur noch getoppt vom 54 Stunden langen "The Stand" (ebenfalls in einer formidablen Nathan-Lesung).

4. Darm mit Charme von Giulia Enders

Ja, "Darm mit Charme" ist ein medizinisches Buch. Aber eben kein dröges Fachbuch. Stattdessen vermittelt Giulia Enders, die ihren Bestseller auch persönlich eingelesen hat, auf sympathische und unkomplizierte Weise erstaunliche Erkenntnisse über ein Organ, mit dem sich wohl die wenigsten Menschen viele Gedanken machen. Ein Ratgeber der unterhaltsamen Sorte.

5. Die purpurnen Flüsse von Jean-Christophe Grangé

Fast 15 Jahre hat dieses Hörbuch bereits auf den Buckel - es bleibt aber ein Thriller der Extraklasse. Hier passt (fast) alles: die düstere Atmosphäre in den französischen Alpen, zwei ineinander verwobene Handlungsstränge, ungeschliffene Charaktere und ein atemberaubendes Tempo. Dass die Auflösung etwas konstruiert wirkt,macht Joachim Kerzel mit seiner Darbietung wieder wett. Die sonore Stimme der Synchronsprecher-Ikone (Jean Reno, Jack Nicholson) rundet einen Frankreich-Thriller ab, der sich allerdings aufgrund mehrerer brutaler Szenen nicht für Zartbesaitete eignet.

Die purpurnen Flüsse von J.C. Grange bei Audible