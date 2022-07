Handys vor Hitze schützen: Was du unbedingt beachten solltest

Hitze für Smartphones sehr gefährlich

Bei Überhitzung können Akku, Display und weitere Bauteile zu Schaden kommen

zu Schaden kommen An diesen Orten solltest du dein Handy nicht aufbewahren

Welche Tipps gegen Überhitzung helfen

Das Smartphone wird als täglicher Begleiter gerne in der Hosentasche verstaut. Dort ist es relativ sicher und vor allem schnell greifbar. An heißen Sommertagen sollte man sein Handy allerdings an einem anderen Platz aufbewahren - denn zu viel Hitze kann leicht zu Schäden führen.

Negative Auswirkungen auf den Akku: Darum solltest du dein Smartphone vor Wärme schützen

Besonders hitzeempfindlich sind ältere Smartphones, die sich ohnehin schon schneller als neuere Modelle erhitzen, wie Focus Online berichtet. Überschreitet das Gerät eine Betriebstemperatur von 35 Grad, kann sich das langfristig negativ auf die Bauteile und die Leistung des Handys auswirken. Hersteller wie Apple und Samsung warnen davor, das Gerät bei Extrem-Temperaturen zu nutzen, da es sonst zu Schäden kommen kann. Als ideale Betriebstemperatur für den längeren Gebrauch gelten etwa 20 Grad.

Kommt es zu einer Überhitzung des Handys, wirkt sich das schnell auf den Akku des Geräts aus. "Dauerbetrieb oder Aufladen bei extremen Temperaturen kann den Akku schädigen", warnt Hersteller Samsung. Bei Hitze verlieren Akkus schnell an Leistung und laden sich deutlich langsamer wieder auf. Auch das Display und der Prozessor eines Mobiltelefons kann bei zu viel Hitze zu Schaden kommen oder ganz kaputtgehen.

Zwar verfügen neuere und technisch hochwertigere Modelle heutzutage über bessere Kühlsysteme und einen Schutzmechanismus - dennoch können auch diese Geräte unter der Hitze leiden.

Smartphone nicht in der Hosentasche und im Auto aufbewahren

Um dein Handy bestmöglich vor Hitze zu schützen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Besonders wichtig ist es, direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät zu vermeiden. Die Sonne sollte im Idealfall nicht über einen längeren Zeitraum direkt auf das Handy strahlen, da es sich sonst zusätzlich erhitzt. "Wer beim Baden oder Café-Besuch gerne in der Sonne faulenzt, sollte das Smartphone mit einem Tuch oder Kleidungsstück vor direkter Sonneneinstrahlung schützen", schlägt der Norddeutsche Rundfunk (NDR) vor.

Generell spielt der Aufbewahrungsort eine wichtige Rolle. Statt in der Hosentasche sollte das Gerät lieber in einem Rucksack oder in einer Handtasche verstaut werden. Die Körperwärme und Schwitzen sorgen nämlich dafür, dass sich das Gerät in der Hosentasche zusätzlich erwärmt und möglicherweise Feuchtigkeit aufsaugt. "Diese Feuchtigkeit kann ins Gerät eindringen und es beschädigen – sofern es nicht ausdrücklich wassergeschützt ist", warnt die Verbraucherzentrale Thüringen.

Auch im Auto kann ein Handy extremer Hitze ausgesetzt sein, da sich Autos bei praller Sonneneinstrahlung schnell erhitzen - was zu extremen Innenraumtemperaturen führt. "Lass das Gerät nicht im Auto liegen, da die Temperatur in geparkten Autos den zulässigen Temperaturbereich überschreiten kann", warnt Apple. Wer sein Handy dennoch im Auto liegenlässt, sollte es zumindest an einem wärme geschützten Platz aufbewahren.

Handy überhitzt: Das gibt es jetzt zu beachten

Bei hohen Außentemperaturen ist es wichtig, dass die Luft um das Handy zirkulieren kann. Das gewährleistet eine natürliche Kühlung des Geräts. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, das Smartphone im Sommer nicht in dicken Schutzhüllen einzupacken. Vor allem Handyhüllen aus Silikon oder Neopren können "zusätzlich für Wärmestau sorgen", schreibt der NDR.

Befindet sich das Handy in einem außergewöhnlich heißen Zustand, gibt es einiges zu beachten: Zunächst einmal sollten sämtliche Apps, die im Hintergrund laufen, geschlossen werden. Zudem sollte man auf das Spielen von Mobile Games oder das Anschauen von längeren Videos verzichten, um den Prozessor des Geräts nicht zusätzlich zu belasten. Auch vom Aufladen des Handyakkus sollte im überhitzten Zustand des Geräts abgesehen werden.

Wer sein Handy vor Überhitzung schützen möchte, sollte es außerdem nicht in eine dicke Handyhülle stecken. Handyhüllen können einen Wärmestau verursachen und somit die Überhitzung des Smartphones begünstigen. Im Idealfall kann Luft um das Gerät zirkulieren und so für eine natürliche Kühlung sorgen. Übrigens: Wer sein Handy aktiv kühlen möchte, sollte es niemals in eine Kühlbox oder einen Kühlschrank legen: Dort kann sich Kondenswasser im Gerät bilden und die Bauteile beschädigen.