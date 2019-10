WhatsApp-Kettenbrief verbreitet Angst und Schrecken bei Kindern - Polizei Gütersloh warnt

Ein WhatsApp-Kettenbrief versetzt seit kurzem Kinder in Gütersloh (NRW) in Angst. Jetzt warnt sogar die Polizei vor dem Schreiben, das über den Messenger WhatsApp verbreitet und von den Kindern selbst weitergeleitet wird.

Brutaler WhatsApp-Kettenbrief droht Kindern

In dem brutalen Kettenbrief droht ein Unbekannter dem Empfänger mit einem "nächtlichen Besuch". Den Kindern und ihren Familien werden schreckliche Schicksalsschläge prophezeit. Der Verfasser des Schreibens schildert diese in offenbar frei erfundenen, drastischen Beispielen. Das berichtet die Polizei Gütersloh. Um all das abzuwehren, müsse man das Schreiben an seine Kontakte weiterleiten. Die oftmals verängstigten Kinder befolgten diese Anweisung, wodurch der Kettenbrief innerhalb kurzer Zeit eine enorme Reichweite entwickelte.