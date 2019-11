"Grüne Welle" vorprogrammiert: Audi vernetzt sich mit Ampeln in Deutschland

Neuheit bei Audi in Deutschland: Ab Juli 2020 vernetzt der deutsche Autobauer "Audi" die Ampeln im bayerischen Ingolstadt mit seinen neuen Modellen. Mit dem Programm "Ampelinformation" sollen Autofahrer zukünftig nur noch mit "Grüner Welle" durch die Stadt fahren. Im Cockpit des Autos sehen die Fahrer mit welcher Geschwindigkeit sie die nächste grüne Ampel erreichen.

Ampel-Vernetzung in Deutschland: USA bereits seit zwei Jahren vernetzt

In den USA gibt es die Funktion "Time-to-Green" bereits seit zwei Jahren. Stehen sie an einer roten Ampel, zählt ein Countdown im Cockpit die Sekunden bis zur nächsten Grünphase runter, teilte das Unternehmen mit. Diese Funktion soll auch im Programm "Ampelinformation" verwendet werden. Über 5 000 Kreuzungen in den USA verfügen über den Service. Darunter auch in den Großstädten Los Angeles, Washington D.C., Denver, Houston, Las Vegas und Portland.