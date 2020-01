Großer PlayStation-5-Leak: Das sollen die Features der neuen Konsole sein

Die Sony Playstation 5 soll während des Weihnachtsgeschäfts 2020 auf den Markt kommen. Bisher hält Sony Informationen über die Konsole der neuen Generation allerdings unter Verschluss. Dennoch wurden schon einige Informationen über die PS5 auf Reddit geleakt. Was wird sie kosten? Wie wird sie aussehen? Und welche Spiele werden wir zum Launch spielen können? inFranken.de hat alle bisher öffentlich gewordenen Infos für Sie zusammengestellt.

Alle bisher geleakten Infos über die Playstation 5

Die bisher bekannten Informationen über die PS5 stammen aus verschiedenen Leaks, die wichtigsten jedoch aus einem mittlerweile wieder gelöschten Reddit-Thread. Diese sind zwar nicht bestätigt, werden jedoch größtenteils als glaubwürdig beurteilt. Und das sind die Informationen:

nicht nur PS4-Spiele, sondern auch Spiele für PS3, PS2 und sogar PS1 sollen auf der neuen PlayStation 5 spielbar sein

Releasedatum: Die PS5 soll ab dem 30. Oktober 2020 zu haben sein. Damit würde sie fast gleichzeitig mit der neuen Xbox Series X erscheinen, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft

Die PS5 soll ab dem 30. Oktober 2020 zu haben sein. Damit würde sie fast gleichzeitig mit der neuen Xbox Series X erscheinen, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft Preis: Die Konsole soll um die 500 Euro kosten, ca. 100 Euro mehr als die PS4 bei ihrem Release. Natürlich wird der Preis wieder je nach Speicherkapazität variieren. Angeblich soll es eine Variante mit 2-Terrabyte-SSD geben (aber noch nicht zum Launch)

Releasetitel: Die Games, die voraussichtlich zum Release erscheinen sollen, sind ein neuer Ableger der Killzone-Reihe von Guerilla Games, einer Neuinterpretation des Spiels Demon Souls von Bluepoint Games, ein neuer Teil der SOCOM-Reihe von San Diego Studios, ein neuer Ratchet-&-Clank Teil von Insomniac Games und der siebte Teil des Klassiker-Rennspiels Gran Tourismo

Die Games, die voraussichtlich zum Release erscheinen sollen, sind ein neuer Ableger der Killzone-Reihe von Guerilla Games, einer Neuinterpretation des Spiels Demon Souls von Bluepoint Games, ein neuer Teil der SOCOM-Reihe von San Diego Studios, ein neuer Ratchet-&-Clank Teil von Insomniac Games und der siebte Teil des Klassiker-Rennspiels Gran Tourismo Zusätzlich zu den Launch-Titeln sollen sich aktuell die folgenden Spiele für die PS5 in der Entwicklung befinden: Horizon: Zero Dawn 2, Uncharted (mit oder ohne Nathan Drake?), The Order 1886 Teil 2, ein neues Motorstorm, Spider-Man 2 und God of War 2

Weitere Informationen: Laut geleakter Infos wird Sony höchstwahrscheinlich weitere Angaben zur PlayStation 5 auf einem Event im Februar machen. Dieses Event soll am 5. oder 29. Februar stattfinden. Fans der Konsolenreihe können also gespannt sein

