Gerade für kleine Smartphones nützlich: WhatsApp bringt neues Feature heraus

Der Chatanbieter WhatsApp arbeitet nun schon seit Monaten an neuen Updates, um die Benutzeroberfläche der App noch weiter zu verbessern. Nach etlichem Schrauben und Drehen soll nun ein weiteres Feature in die App integriert werden, das die Speichernutzung noch verbessern soll.

Geht man bei Android-Geräten in den Einstellungen auf "Daten- und Speichernutzung" und "Speichernutzung", soll hier in Zukunft anstatt der Übersicht über die einzelnen Chats und deren Medien (Bilder, Dokumente, Videos) ein neuer Screen erscheinen, der dann anhand einer Grafik den Speicherverbrauch verdeutlicht. Außerdem soll aufgelistet werden, wie viel Speicher die App mit den Dateien auf dem Gerät in Anspruch nimmt. Dies ermöglicht schnell den Überblick über die Speichernutzung der App und ermöglicht direkten Zugriff auf die Löschfunktion von zu großen Speicherfressern.

Gerade für Smartphones mit kleinem Speicher ist das Feature besonders nützlich

Gerade bei Smartphones mit kleinem Speicher ist diese Funktion eine wichtige Neuerung. Um möglichst den Speicher der Geräte zu schonen, werden hier dann besonders große Dateien angezeigt und können direkt über WhatsApp gelöscht werden. Trotzdem werden wie gewohnt auch weiterhin die einzelnen Chats angezeigt, in denen die gesendeten Medien dann auch einzeln verwaltet werden können.