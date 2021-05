Facebook: Vorsicht bei diesen Freundschaftsanfragen - sie können extremen Schaden anrichten

Wer kennt es nicht? In den sozialen Netzwerken, wie Facebook, bekommt man immer wieder neue Freundschaftsanfragen von Personen, die man noch nie zuvor gesehen hat. Oftmals handelt es sich dabei um eine alte Betrugsmasche: Denn an einer Freundschaft sind diese Personen nicht interessiert, sondern an ihrem Geld.

Doch wie gehen die Betrüger vor? Der Flirt-Trick ist am weitesten verbreitet: Oft sind es Profile mit Bildern von freizügigen Frauen, die unbedingt den Kontakt zu Ihnen suchen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Denn diese Fake-Profile werden versuchen mit Ihnen zu flirten, damit Sie ihnen in einen "privaten" Chat-Room folgen, in welchem sie angeblich dann "freizügiger" sein könnten, als es auf Facebook möglich sei. Was tue ich also, wenn mir ein solches "Angebot" unterbreitet wird? Folgen Sie in keinem Fall in einen privaten Chat-Room und geben Sie keine E-Mail-Adresse geschweige den Telefonnummer preis. Denn sonst kann es schnell ungewollt teuer werden.

Betrüger sollte man nicht unterschätzen

Nicht so häufig, aber immer noch weit verbreitet ist der Scam-Trick. Hier versuchen Betrüger sich hinter einem Fake-Profil zu verbergen, um eine Art Freundschaft zu Ihnen aufzubauen. Der Betrüger wird Sie in ein Gespräch verwickeln, um Ihnen so das Gefühl zu geben, er sei eine echte Person. Die Geschichten, die er Ihnen auftischt, sind jedoch meist alle frei erfunden. Oftmals werden Ihnen die Betrüger im Laufe des Chats von einem schweren Schicksalsschlag erzählen. Anschließend bitten Sie die Betrüger, dass Sie ihnen wegen der aktuellen Notlage Geld überweisen sollen. Schnell befindet man sich in einem Mitleids-Dilemma. Aber geben Sie dem nicht nach. Denn die angebliche Person, mit der sie schreiben, existiert nicht. Der Betrüger will Sie anschließend mit allen Mitteln emotional abhängig zu machen, damit Sie ihm helfen wollen. Brechen Sie im besten Fall sofort den Kontakt ab und übermitteln Sie keine persönlichen Informationen oder Geld.

Der Markier-Trick schlägt vor allem auf Instagram große Wellen. Doch auch auf Facebook ist er weit verbreitet. Dabei werden Profile auf Bildern von Fake-Shops markiert, um sich das Vertrauen Ihrer Freunde zu erschleichen. Die Betrüger wollen über eine Freundschaftsanfrage Zugriff auf Ihren Bekanntenkreis erhalten, um Sie dann auf Bildern zu markieren. Viele wissen meist gar nicht, dass Fake-Shops diese Bilder dann mit Ihrer Profilmarkierung weiter verbreiten können. Dahinter verbirgt sich eine ganz gemeine Phishing-Falle, welche versucht auf bestimmte Zugriffsrechte Ihres Profils zuzugreifen. Entgehen Sie dieser Masche, indem Sie in Ihren Einstellungen die Markierungsoptionen verwalten. Mit wenigen Klicks können Sie so Ihr Profil schützen.