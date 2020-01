Dragon Ball Z - Kakarot Release: Das beste Dragon Ball seit Jahren - jetzt für PS4 und Xbox

Dragon Ball Z - Kakarot jetzt bei Amazon anschauen

Schlüpfen Sie in Dragon Ball Z: Kakarot* in die Haut des bekannten Dragon-Ball-Helden Son Goku und bekämpfen Sie mächtige Gegner zusammen mit Ihren Verbündeten. Seit dem Release am 17. Januar 2020 ist der brandneue Gaming-Hit aus dem Dragon-Ball-Universum für PS4 und Xbox One im Handel erhältlich. Für nur 59,99 Euro bekommen Sie nicht nur epische Kämpfe in völlig neuen Dimensionen, Sie können auch Freundschaften schließen, die Ihnen bei Ihren Herausforderungen helfen. Zusätzlich sehen Sie bisher nie veröffentlichte Story-Momente, die brennende Fragen erstmals beantworten.

Dragon Ball Z - Kakarot: Umfangreiche Story, vielfältiges Gameplay

Erleben Sie die spannende Geschichte von Kakarot alias Son Goku in nie dagewesener Form. Kämpfen Sie auf riesigen Schlachtfeldern mit zerstörbarer Umgebung und bestreiten sie schwierige Bosskämpfe, schließen Sie neue Freundschaften und verbünden sich mit bekannten Charakteren aus Ihrer Vergangenheit oder gehen Sie als Son Goku angeln, fliegen und trainieren.

Metacritic: Starke Bewertungen für Dragon Ball Z - Kakarot

Auf der Bewertungsplattform Metacritic rangiert das neue Dragon Ball Z derzeit bei einer Durchschnittswertung von 7,8 von 10 möglichen Punkten. Die Wertung basiert auf 11 Reviews (Stand: 17.01.2019, 10 Uhr). Die Kritiker loben das schnelle Gameplay und die ansprechende Grafik. Es handele sich trotz einiger Schwächen um eines der besten jemals veröffentlichten Dragon-Ball-Z-Spiele.

Die User schätzen das Spiel offenbar noch deutlich mehr als die Spiele-Journalisten: Sie bewerten Dragon Ball Z - Kakarot mit 8,8 von 10 möglichen Punkten. Aktuell liegen 9 User-Reviews vor - das ist nicht viel, die Durchschnittswertung kann sich also noch ändern.

Dragon Ball Z - Kakarot für die PS4

Dragon Ball Z - Kakarot für die Xbox One

Highlight für Fans: Collector's Edition

Ein besonderes Highlight für Dragon-Ball-Fans stellt die umfassende Collector's Edition von Dragon Ball Z - Kakarot* dar. Diese enthält neben dem Spiel und dem Season Pass ein exklusives Diorama, ein Artbook, eine Weltkarte und noch einiges mehr.

