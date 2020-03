Datenschutz auf WhatsApp: So halten Sie private Informationen geheim

Auf WhatsApp werden viele private Dinge preisgegeben - manchmal mehr als man eigentlich möchte und als einem selbst bewusst ist. So können nicht nur Freunde, sondern auch fremde Nutzer sehen, wann Sie das letzte Mal online waren, einen Blick auf Ihr Profilbild werfen oder auf Ihren neusten Status zugreifen.

Doch warum Daten ungewollt der Öffentlichkeit preisgeben, wenn es sich mit den richtigen Einstellungen ganz einfach vermeiden lässt? Hier erfahren Sie, wie es richtig geht.

Datenschutz auf WhatsApp: So schützen Sie sich vor fremden Nutzern

Als WhatsApp-Nutzer wird man immer wieder in neue Gruppen eingeladen. So gerät man häufig in Sammelchats mit andern Nutzern, die einem vollkommen fremd sind. Doch auch die WhatsApp-User, deren Nummer man nicht eingespeichert hat, können ohne Probleme auf einige - eigentlich private - Informationen zugreifen. Mit folgenden Schritten können Sie Ihren Status, Ihr Profilbild und die Information, wann Sie das letzte Mal online waren, vor unbekannten Dritten geheimhalten:

Öffnen Sie das WhatsApp-Menü

Öffnen Sie "Einstellungen"

Wählen Sie dort den Menü-Punkt "Account"

Gehen Sie anschließend auf "Datenschutz"

Dort stehen Ihnen alle möglichen Einstellungen zur Verfügung, unter anderem die Einstellungen zu "Profilbild", "Info", "Status" und "Zuletzt online".

Wählen Sie die unterschiedlichen Optionen aus und bestimmen Sie, ob "Jeder", nur "Ihre Kontakte" oder "Niemand" Zugriff auf die jeweiligen Information haben soll.

Die "Verbraucherzentrale NRW" hat ein Video veröffentlicht, in welchem die jeweiligen Schritte noch einmal der Reihe nach durchgeführt werden.

Für den Fall, dass ein WhatsApp-Kontakt zu aufdringlich wird, oder Sie einzelne User gezielt ignorieren möchten, können Sie auch auf das Blockieren zurückgreifen:

Öffnen Sie den Chat mit dem gewünschten Nutzer.

Öffnen Sie die Optionen.

Gehen Sie auf "Mehr" und anschließend auf "Blockieren" und bestätigen Sie die Auswahl.

Der WhatsApp-Kontakt ist jetzt blockiert und Sie werden keine weiteren Benachrichtigungen mehr erhalten.