Datensammler Facebook: Neue Funktion zeigt, wie Nutzer im Internet verfolgt werden

Der Verkauf und das Sammeln von Daten und die Beeinflussung von Wahlen sind schwere Vorwürfe gegen Facebook. Das Unternehmen hat daher versprochen, den Nutzern mehr Einblick in die eigenen Daten zu geben. Eine Antwort auf die Intransparenz ist die Funktion: "Aktivitäten außerhalb von Facebook".

Dass das Soziale Netzwerk viele Daten sammelt, ist mittlerweile bekannt, nicht so wirklich aber, welche Infos das sind und woher diese kommen. Mit der neuen Funktion sollen Nutzer nun einen Einblick in den Datenpool erhalten und die Berechtigungen von Facebook einschränken können. Aber bringt das was?

Facebook hat die neue Funktion allerdings tief im Einstellungs-Dschungel versteckt. Je nachdem auf welchem Gerät man Facebook nutzt, gibt es verschiedene Wege zur neuen Funktion:

Am Computer: Pfeil oben rechts > Einstellungen > in der linken Spalte "Deine Facebook Informationen" > "Aktivitäten außerhalb von Facebook"

Im Handy-Browser: Burgermenü/drei Striche oben rechts > Einstellungen > Im Unterpunkt "Deine Facebook Informationen" finden Sie "Aktivitäten außerhalb von Facebook"

In der Facebook-App: Burgermenü/drei Striche oben rechts > Einstellungne und Privatsphäre > Einstellungen > "Aktivitäten außerhalb von Facebook"

Oder einfach über den Link:https://www.facebook.com/off_facebook_activity/

Auf diesem Weg gelangt man zur Überblicksseite, auf der man einerseits erklärt bekommt was "Aktivitäten außerhalb von Facebook" überhaupt sind und wie der Ablauf grob funktioniert. Zu Beginn allerdings findet man das Interessanteste: Klickt man auf die kleinen Logos auf dem Seitenanfang sieht man - fast alle - Seiten, von denen Facebook Daten über unsere Nutzung bekommt.

Und das sind eine ganze Menge: In der inFranken.de-Redaktion reichte die Spanne von 220 bis über 450 Seiten, von denen Facebook Daten erhält. Und das sogar, obwohl die Daten nur 180 Tage zurückreichen, erklärt Stiftung Warentest.