Darum sollten Sie Ihr Handy im Winter nicht in den Rucksack oder die Handtasche stecken

Die Schlüssel links, das Smartphone rechts außen in der Jackentasche - ist doch eigentlich auch egal, wohin man das Telefon steckt, oder? Nein, ist es nicht - zumindest nicht im Winter. Darauf weist das Telekommunikationsportal Teltarif.de hin.

Smartphone gehört bei Kälte nicht in die Hosentasche

Spätestens wenn das Thermometer Minusgrade anzeigt, gilt es, das Handy möglichst nah am Körper zu tragen. In Hosen- oder Jackeninnentaschen ist das Smartphone also besser aufgehoben als in Außentaschen, Handtaschen oder Rucksäcken. Alternativ kann man das Gerät zur Isolierung in eine Handysocke oder eine Neoprentasche stecken. Die schützt auch vor Schnee und Wasser.

Handy-Akku: Komfortbereich ab 10 Grad Plus

Der Temperatur-Idealbereich von Akkus liegt ab 10 Grad Celsius aufwärts, erklären die Experten. In diesem Temperaturbereich sei die Leistung fast immer optimal und auch die Ladefähigkeit leide nicht. Geht es unter 10 Grad oder sogar unter den Gefrierpunkt, sinkt die Kapazität des Akkus und damit die Laufzeit des Smartphones rapide.