"Countdown"-App sagt Todeszeitpunkt voraus: Verbotene App ist zurück

Makabere Geschmacklosigkeit oder kreatives Marketing? Zum Start des Films "Countdown" in deutschen Kinos (am 30. Januar 2020) ging auch die gleichnamige "Countdown App" im Apple App-Store wieder Online.

Wieder, weil sie bereits zum Start in den amerikanischen Kinos im vergangenen Jahr im Store erschien - dann aber wegen wütender Proteste von Eltern wieder entfernt wurde. Denn die App sagt den Todeszeitpunkt des Nutzers voraus. Wie im Horror-Thriller erscheint in der App ein Countdown, der in Jahren, Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden scheinbar genau anzeigt, wie lange der Nutzer noch zu leben hat. Und die Zeit läuft unerbittlich ab...

App bei Downloads weit vorne

Das ist natürlich, anders als im Film, kompletter Quatsch - scheint die Menschen aber anzusprechen: Zwischenzeitlich zählte die App laut Chip zu den drei beliebteste Apps im Store.

Im Film wird der Krankenschwester Quinn Harris (Elisabeth Lail) von einem Patienten von der App berichtet. Und natürlich lädt sich Quinn auch selbst die App herunter - mit fatalen Folgen.