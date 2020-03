Franken 17.03.2020

Handy-Reinigung

Coronavirus und Hygiene: So reinigen Sie Ihr Smartphone richtig

Gerade in Zeiten das Coronavirus ist es besonders wichtig, auf die Hygiene zu achten. Ein Alltagsgegenstand wird dabei häufig vergessen: Das Smartphone. Doch gerade hier wimmelt es nur so von Bakterien und Viren. Warum es so wichtig, das Handy zu reinigen und wie das am besten geht, lesen Sie hier.