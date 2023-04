Stiftung Warentest: 15 Computer-Monitore unter der Lupe - das sind die Testsieger

Sieben gute Monitor-Modelle mit erheblichen Preisunterschieden

Größere Monitore sind etwas besser

Vorteile von großen Bildschirmen

In den drei Corona-Jahren erlebten Hersteller wie Dell, Lenovo, HP, Samsung und Co. Boomjahre. Der Grund: Durch die Corona-Pandemie war Homeoffice angesagt. Die häuslichen Büros brauchten leistungsstarke und gute Monitore für die Schreibtische. Dass du beim Kauf von Monitoren nicht viel falsch machen kannst, hat jetzt die Stiftung Warentest belegt. Alle 15 neuen Modelle, die im Testlabor geprüften wurden, egal ob klein oder groß, erhielten eine gute Note. Einziger großer Unterschied: der Preis. Den Test mit allen technischen Details kannst du kostenpflichtig downloaden (Preis: 4,90 Euro).

Sieben kleine Monitore mit USB-C (Bildschirmdiagonale 60 bis 61 cm oder 24 Zoll) gingen an den Start. Wie eng das Rennen war, zeigen die Ergebnisse: das beste Modell vom japanischen Technologiekonzern Fujitsu: P2410 WE CAM kam mit einer Note von 2,0 ins Ziel, das ebenfalls gute Gerät vom südkoranischen Hersteller Samsung: S24A400UJU mit der Note 2,3. Die Testnoten haben so geringe Unterschiede, dass sie kaum ausschlaggebend sind. Wichtiger und kaufentscheidend ist da schon eher der Preis. Der teuerste Monitor ist das Modell von Fujitsu: P2410 WE CAM mit dem günstigsten Onlinepreis von 373 Euro. Der Bildschirm von Samsung: S24A400UJU ist dagegen der preisgünstigste mit 146 Euro.

Fujitsu: P2410 WE CAM

Günstigster Onlinepreis: ca. 373 Euro

Kamera/Mikrofon/Lautsprecher: vorhanden

HP: E24m G4

Günstigster Onlinepreis: ca. 276 Euro

Kamera/Mikrofon/Lautsprecher: vorhanden

Lenovo: ThinkVision T24m-29

Günstigster Onlinepreis: ca. 240 Euro

Lautsprecher: vorhanden

Acer: Vero CB243Y

Günstigster Onlinepreis: ca. 160 Euro

Lautsprecher: vorhanden

AOC: 24V5C/BK

Günstigster Onlinepreis: ca. 180 Euro

Lautsprecher: vorhanden

Dell: S2422HZ

Günstigster Onlinepreis: ca. 240 Euro

Kamera/Mikrofon/Lautsprecher: vorhanden

Samsung: S24A400UJU

Günstigster Onlinepreis: ca. 146 Euro

Kamera/Mikrofon/Lautsprecher: nicht vorhanden

*Der günstigste Onlinepreis wurde am 21.4.2023 bei der Online-Plattform Idealo recherchiert.

Bei den größeren Monitoren mit USB-C (Bildschirmdiagonale 68 bis 69 cm oder 27 Zoll) gingen acht Modelle ins Rennen. Größere Monitore sind meistens einen Tick besser, weil sie über eine höhere Bildauflösung verfügen. Im Gesamtergebnis gibt es kaum Unterschiede. Das Modell von BenQ: PD2705U, dem Hightech-Produzenten aus Taiwan, erreicht die Note 1,9 und Samsung: S27A800UNU geht mit der Note 2,2 ins Ziel. Auch hier ist es der Preis, der den Unterschied macht: das Modell von BenQ: PD2705U ist mit rund 500 Euro am teuersten. Den Bildschirm von AOC: Q27P2CA, die Firma produziert ebenfalls in Taiwan, bekommst du schon für 257 Euro.

BenQ: PD2705U

Günstigster Onlinepreis: ca. 500 Euro

Lautsprecher: vorhanden

Acer: Vero CB273U

Günstigster Onlinepreis: ca. 303 Euro

Lautsprecher: vorhanden

Dell: P2723QE

Günstigster Onlinepreis: ca. 451 Euro

Kamera/Mikrofon/Lautsprecher: nicht vorhanden

HP: E27mG4

Günstigster Onlinepreis: ca. 351 Euro

Kamera/Mikrofon/Lautsprecher: vorhanden

AOC: Q27P2CA

Günstigster Onlinepreis: ca. 257 Euro

Lautsprecher: vorhanden

Iiyama: ProLite XUB2792QSN-B1

Günstigster Onlinepreis: ca. 295 Euro

Lautsprecher: vorhanden

Philips: 27E1N5600HE

Günstigster Onlinepreis: ca. 273 Euro

Kamera/Mikrofon/Lautsprecher: vorhanden

Samsung: S27A800UNU

Günstigster Onlinepreis: ca. 335 Euro

Lautsprecher: vorhanden

*Der günstigste Onlinepreis wurde am 21.4.2023 bei der Online-Plattform Idealo recherchiert.

Noch ein paar Hinweise zu den Testbedingungen: Alle ausgewählten Geräte mussten mindestens einen USB-C-Anschluss haben. Außerdem mussten mindestens zwei USB-A-Buchsen für Tastatur, Maus oder externe Festplatte vorhanden sein. Der Clou: Ein einziges Kabel zwischen Computer und Monitor reicht, um das Bild zu übertragen, die Daten der angeschlossenen Geräte durchzuleiten und den Laptop mit Strom zu versorgen.

In der Kerndisziplin überzeugen alle Monitore: Ein möglichst gutes Bild anzeigen, klappt bei allen getesteten Modellen. Da Sonnenschein oder Lampen für ein gutes Bild störend sind, solltest du den Bildschirm so aufstellen, dass dies vermieden wird.

Alle Modelle bieten Laptop-Ladefunktionen und USB-Anschlüsse, einige zusätzlich noch eine Kamera, Mikrofon und Lautsprecher. Große Monitore haben Vorteile gegenüber Laptop-Bildschirmen, das gilt vor allem für das Schreiben von Texten, das Sortieren von Fotos oder das Ausfüllen von Tabellen.

Fazit

Der Monitor ist das am häufigsten benutzte Arbeitsmittel am Computerarbeitsplatz. Deshalb solltest du Wert auf Qualität legen. Ein ergonomisch guter Bildschirm hat nicht nur ein gut ausgeleuchtetes und gestochen scharfes Display. Er lässt sich ebenso individuell an deine Sehbedürfnisse anpassen. Die gute Nachricht aus dem Monitor-Test der Stiftung Warentest: Alle 15 getesteten Modell erfüllen die Anforderungen und sind "gut".

