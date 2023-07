Sicherheits-Apps für Android: Starker Schutz auch kostenlos

Der Punkt Sicherheit ist bei Handy und Smartphones im Vergleich zu den Notebooks und PCs noch etwas unterentwickelt. In jedem Fall solltest du dein Android-Handy sichern. Auf Smartphones sammeln sich viele schützenswerte Daten und wir alle erledigen immer mehr mobil, etwa Bankgeschäfte. Deshalb muss die Sicherheit stimmen. Die "Stiftung Warentest" hat jetzt 11 Sicherheit-Apps für Android getestet. Das Ergebnis zeigt, dass viele Programme überzeugen können. Der Clou ist: Den Testsieger bekommst du kostenlos. Alle Ergebnisse und Details kannst du zum Preis von 4,90 Euro downloaden.

Android-Handys sind die Platzhirsche

Das ist die Lage auf dem Handy-Markt: Faktisch gibt es nur noch zwei Betriebssysteme im Mobil-Telefon-Geschäft: Android mit einem Marktanteil von rund 68 % und iOS von Apple-Geräten mit 32 %. Die Betriebssysteme Windows und BlackBerry spielen im Smartphone-Bereich keine Rolle mehr.

Die Anzahl der Smartphone-Nutzer*innen hierzulande macht etwa 62,6 Millionen aus. 43 % der Handy-Nutzenden in Deutschland verwenden bereits Antiviren-Apps. Und genau die hat sich die "Stiftung Warentest" genau angeschaut. Insgesamt waren 11 Programme im Test. Alle für Android-Handys.

Warum keine iOS-Apps im Test waren, erklärt die Stiftung so: Bei diesen Geräten ist die Bedrohungslage deutlich geringer. Für Apple-Smartphones liefert der Hersteller regelmäßig kostenlose Sicherheitsupdates. Dies ist bei Android-Nutzer*innen nicht immer gewährleistet, insbesondere bei älteren Handys. Dadurch entstehen Sicherheitslücken, die die Apps schließen. Die Testenden verweisen außerdem auf die Bezugsquellen, die sich unterschiedlich aufstellen. Apps für Android lassen sich aus allen möglichen Stores beziehen, viele haben Sicherheitslücken. Apple erlaubt nur die Nutzung von Apps aus seinem Store.

Das sind die Testergebnisse

Testsieger ist die App von Sophos: Intercept X. Sie erreichte als einzige die Gesamtnote "sehr gut". Die Testenden der "Stiftung Warentest" fassen die Vorteile so zusammen: Sie schützt hervorragend vor Schadsoftware und Phishing-Angriffen, sie ist einfach zu bedienen, belastet den Akku kaum und ist obendrein mit einem Passwortmanager bestückt. Und diese App ist auch noch kostenlos. Eine starke Leistung, die das britische Unternehmen Sophos da abliefert.

Testsieger

Sophos: Intercept X für Mobile

Qualitätsurteil: "sehr gut" (1,5)

Preis: kostenlos

Zusätzlich waren zwei Sicherheits-Apps für Android im Test, die ebenfalls kostenlos sind. Sie erreichten aber nur die Testnote "gut", sind also fast eine halbe Note schlechter.

Avast: Mobile Security für Android

Qualitätsurteil: "gut" (1,9)

Preis: kostenlos

AVG: Free Antivirus für Android

Qualitätsurteil: "gut" (1,9)

Preis: kostenlos

Acht weitere Sicherheits-Apps erreichten alle die Benotung "gut", sind aber kostenpflichtig (Preis pro Jahr für eine Einzelplatz-Lizenz). Die Lizenzkosten liegen bei den preisgünstigsten bei 10 Euro, und zwar sind das die Apps von Eset: Mobile Security und Bitdefender: Mobile Security für Android. Mit 40 Euro am teuersten ist die App von F-Secure Mobile Security.

Außerdem kamen weitere fünf kostenpflichtige Apps in den Test:

G Data: Mobile Security, Preis: 16 Euro*

Mobile Security, Preis: 16 Euro* Trend Micro: Mobile Security for Android, Preis 20 Euro*

Mobile Security for Android, Preis 20 Euro* McAfee: Mobile Security, Preis: 25 Euro*

Mobile Security, Preis: 25 Euro* Avira: Antivirus Security Pro, Preis: 35 Euro*

Antivirus Security Pro, Preis: 35 Euro* Norton: Mobile Security für Android, Preis: 30 Euro*

Die Systemfunktion von Google: Play Protect/Chrome ist zwar kostenlos, erreicht aber nur die Note "ausreichend" und ist deshalb von den Testenden nicht empfohlen.

*Preisermittlung durch die Stiftung Warentest

Welche Gefahren lauern im Netz?

Schadsoftware wie Viren oder Trojaner können Daten ausspähen, das Handy "heimlich fernsteuern" oder Daten quasi als Geiseln einsammeln. Besonders unangenehm ist es, wenn du an deine Daten nicht mehr herankommst (Ransomware: Expresszugangs-Software). Damit können Betrüger*innen dich aus deinem eigenen Gerät – oder Teilen davon – aussperren, um dich so zur Zahlung von Lösegeld erpressen. Beim Phishing ("Angeln") ist dein Online-Konto das Ziel: Sie wollen deine Anmeldedaten. Phishing-Mails zielen häufig darauf ab, dass die Nutzer*innen Finanzinformationen, Zugangsdaten oder andere sensible Daten preisgeben.

Und wie gut sind die Apps? Alle elf bieten einen guten oder sehr guten Schutz. Sie erkannten im Test zwischen 99 und 100 % aller Schadprogramme beim Versuch, sie herunterzuladen und zu starten. Einzige Ausnahme: Der Dienst Google Play Protect kam nicht mal auf 80 %. Bei der Phishing-Erkennung waren die Erfolgsquoten etwas geringer. Hier schafften die meisten Apps zwischen 75 % und 86 %. Die Apps haben in jedem Fall auch bei der Phishing-Erkennung die Nase vorn und sind besser als der Samsung-Browser, Chrome von Google oder Apples Safari.

Sind die kostenpflichtigen Apps besser? Nein, sagt die "Stiftung Warentest". Komfortabler sind sie manchmal, weil sie mehr Zusatzfunktionen bieten bei Geräteverlust oder zusätzlich den App Lock. Die Handhabung aller Apps ist unkompliziert. Die Programme arbeiten meistens im Hintergrund. Der Bedienungsaufwand ist gering. Ebenso ist der Energieaufwand nicht nennenswert, der Akkulaufzeit stehlen die Apps nur wenige Minuten.

Fazit

Eine Sicherheits-App für das Handy beim Betriebssystem Android ist auf jeden Fall nützlich, erhöht sie doch die Sicherheit der Geräte. Und dass der Testsieger kostenlos zum Download bereitsteht, ist dann noch ein sehr schlagkräftiges Argument. Es gibt also überhaupt kein Grund, warum du zum Kauf einer Einzellizenz greifen solltest.

