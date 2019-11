Auf WhatsApp nicht geantwortet: Nur vergessen, keine Absicht - Kommentar

Ich habe euch nicht auf WhatsApp geantwortet? Dann habe ich es einfach nur vergessen, keine Angst: Ich kann Euch immer noch gut leiden! Viele Leute regen sich in letzter Zeit darüber auf, dass sie von mir im Messengerdienst WhatsApp keine Antworten bekommen. Ob Freunde, Familie oder Fußballkollegen, es ist immer dasselbe. Schreibe ich nicht sofort zurück, erreichen mich Folgenachrichten, wie "?" oder "alles ok bei dir?".

WhatsApp: Das mach ich später!

Ja es ist alles ok bei mir. Ich will niemanden ignorieren oder ähnliches. Teilweise fällt mir erst nach ein oder zwei Wochen auf, dass ich einem Kumpel noch nicht geantwortet habe. Das tut mir im Nachhinein leid, ist aber keine Absicht.

Es gibt viele Situationen, in denen ich kurz mein Smartphone checke, sehe, dass ich neue Nachrichten habe, und anschließend den Bildschirm wieder sperre: morgens im Halbschlaf, beim Mittagessen oder nach dem Training in der Kabine. Diverse Gruppen zu Geburtstagsgeschenken oder Partys, zahlreiche Familienangehörige, bei denen man sicht wiederholt nicht gemeldet hat und viele Nachrichten mehr laufen im Sammelbecken WhatsApp ein. Erster Reflex: Das mach ich später!

Statt WhatsApp: Einen Anruf drücke ich nicht weg