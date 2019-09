Amazon Prime verschenk Spiele: Jetzt vier Games für Mitglieder kostenlos

Nur für kurze Zeit gibt es kostenlose Spiele auf Amazon Prime für Mitglieder: Vor einigen Jahren kaufte Amazon für knapp eine Milliarde US-Dollar den Streaming-Service Twitch. Seit dieser Übername versucht der Konzern, die Angebote beider Plattformen miteinander zu verbinden.Jeder Amazon-Prime-Kunde* ist somit auch automatisch Mitglied bei Twitch Prime und kann sich auf diese Weise jeden Monat Schnäppchen und Geschenke sichern. Hierzu muss man lediglich seine Accounts miteinander verknüpfen.

Diese Spiele bekommen Sie im August kostenlos bei Amazon Prime

Wonder Boy - The Dragon's Trap: Spannendes Abenteuer in einer Welt aus liebevoll handgezeichneten Animationen

Pumped BMX Pro: Über 200 Herausforderungen warten auf Sie in dem rasanten Arcade-BMX-Spiel

Mable and the Wood: Brandneues Metroidvania-Game mit viel Nervenkitzel

Automachef: Anspruchsvolles Ressourcenverwaltungsspiel, in dem es um das Planen von Küchen und das Programmieren von Maschinen geht

Wer eine Nintendo Switch besitzt, kann sich zudem über eine kostenlose dreimonatige Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online freuen und diese auf zwölf Gratis-Monate erweitern (bis zum 24. September gültig).

Prime wird von Amazon weiter aufgewertet

Das Amazon-Prime-Abo* kostet monatlich 7,99 Euro (69 Euro bei jährlicher Abrechnung für zwölf Monate) und enthält unter anderem kostenlosen Versand bei Amazon. In den vergangenen Jahren hat Amazon zudem die Vorteile einer Prime-Mitgliedschaft immer weiter ausgebaut: Immer wieder gibt es Schnäppchenaktionen und Zugang zu Prime Music, Prime Video und Prime Photos.

Neue Konkurrenz für Firmen wie Sony und Microsoft

Amazon und Twitch stellen damit besonders für Xbox Live und Playstation Plus eine neue Konkurrenz dar, weil bislang Microsoft und Sony die erste Anlaufstelle für PC-Gamer waren.

Übrigens: Seit August gibt es wieder neue Filme und Serien bei Amazon Prime.

* Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.